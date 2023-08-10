Близкий человек прервал молчание о разводе певицы Алсу

В последнее время певица Алсу оставляет грустные сообщения в блоге. Фото: соцсети

Слухи о проблемах в семье певицы Алсу возникли с новой силой после того, как артистка вышла в свет без обручального кольца. Поклонники заподозрили исполнительницу хита "Зимний сон" в разводе с миллионером Яном Абрамовым.

В последнее время певица Алсу оставляет грустные сообщения в блоге. В одном из постов она жаловалась на "стрессовые изменения". "Изменения могут быть стрессовыми, но они открывают новые двери и ставят нас на новые пути, которыми мы, возможно, никогда бы не последовали. Помните, что события не могут длиться вечно", - написала мама троих детей.

А потом подчеркнула, что перемены приносят как неприятности, так и хорошие новые начинания. Она не пояснила, что имеет ввиду.

Кроме того, вокалистка выходит в свет без Яна Абрамова. А недавно масла в огонь подлила и сама артистка. Алсу появилась на публике без обручального кольца.

В итоге народ атаковал соцсети кумира с просьбой раскрыть правду о разводе. Алсу, впрочем, никогда не комментирует личное. Зато высказался близкий человек из окружения артистки.

"Никакого разлада не произошло. На концерте Агутина меня не было, поэтому не знаю, была ли она с кольцом или без. Я за этим не слежу. Но комментировать ничего не буду... Кроме нее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке", - цитирует "Газета.Ru" Сергея Фадеева.