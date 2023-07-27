Певица Алсу заявила о переменах в жизни

Алсу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алсу в начале июня отправилась в заграничное путешествие. Еще недавно певица гуляла по Нью-Йорку, а недавно перебралась в Европу. Артистка любовалась архитектурой Амстердама, а затем отправилась на курорт.

Певица Алсу путешествует с мужем Яном Абрамовым. 39-летняя исполнительница хита "Зимний сон" рассказывает поклонникам об увиденном и делится впечатлениями.

"Впервые на днях посетила Амстердам - город, сохранивший богатейшие культурные традиции, необычайно популярный среди туристов. Все очень красочно и колоритно, интересная архитектура, сотни каналов и красивых мостов, средневековые здания, музеи", - сообщила звезда.

Она также отметила, что общее впечатление от города испортили толпы "несколько странных людей и горы мусора на пешеходных улочках".

А спустя сутки вышла на связь, позируя на фон моря и пальм. Певица наслаждается отдыхом на экзотическом курорте. Артистка загорает и ходит по ресторанам.

А еще философствует. Так, она разместила пост, в котором рассказала о переменах в жизни. "Изменения могут быть стрессовыми, но они открывают новые двери и ставят нас на новые пути, которыми мы, возможно, никогда бы не последовали. Помните, что события не могут длиться вечно", - написала Алсу.

Многодетная мама подчеркнула, что перемены приносят как неприятности, так и хорошие новые начинания. Она не пояснила, что имеет ввиду. Возможно, скоро артистка расскажет подробнее о происходящем.