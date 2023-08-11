Проплешины на голове, выпавшие импланты из груди и испорченная красота: Чем обернулась для россиян дешевая пластика в Турции

Россиянка четыре раза переделывала грудь ФОТО: соцсети

На Западе Турцию в прессе уже давно прозвали «худшим местом для пластических операций». Случилось это после череды неудачных историй. Сначала от сепсиса, развившегося после вмешательства местных врачей, едва не скончалась 40-летняя британка. На родине врачам пришлось экстренно удалять пораженные некрозом участки тканей, чтобы спасти ей жизнь. Тело женщины буквально искромсали. В погоне за красотой скончалась в Турции и 29-летняя англичанка. Во время операции по увеличению ягодиц за счет собственного жира с живота произошла закупорка сосудов. Девушка скончалась.

Несмотря на это, в последние годы аэропорты Турции наводнили мужчины с перебинтованными головами и симметричными ранами на затылках. Туда они массово едут ради пересадки волос. Дамы в это время мчатся за красивой грудью. Многие из них едут из России. В Турции они надеются навести красоту за небольшие деньги. Только вот операции «по скидке» часто выходят боком.

БУГРЫ НА ЖИВОТЕ И ПОВИСШАЯ ГРУДЬ

На свою первую пластическую операцию на грудь тревел-блогер Анна Ышык решилась после рождения малыша. Грудь из-за кормления и скачков веса потеряла былые роскошные формы, возвращать их женщина решила с помощью пластики.

- Сама я живу в Турции, поэтому операцию решила делать по месту проживания. Да и говорили, что в стране такая развитая медицина, чудесные врачи. Это очень подкупало. Каких-то опасений по поводу качества у меня даже не было, медицинский туризм здесь очень развит. К тому же, в 2015 году я делала пластику носа, прекрасно все прошло, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Анна.

Без задних мыслей Анна нашла клинику. Отзывы, работы, репутация – все шикарно! Но это и стало для женщины главной ошибкой.

Перед операцией женщина даже не видела работы врача, но доверилась авторитетной клинике ФОТО: соцсети

- Теперь я даю всем совет: выбирайте не клинику, а конкретного врача, смотрите его работы. Это была моя ошибка. Клиника занимается медицинским туризмом, работает давно, статус ВИП. Мне дали доктора, работы которого я даже не видела. Точнее, видела лишь одну, но там была операция, когда грудь делают «из ничего». У меня была другая ситуация, - рассказывает женщина.

Тем не менее, Анна решила все же довериться врачу и в назначенное время в назначенном месте уже лежала под наркозом. Все, казалось бы, прошло хорошо, женщина даже начала радоваться новым формам, пока на пятый день после операции не увидела свою новую грудь.

- Это было откровенно ужасно. Визуально это выглядело так – моя старая обвисшая после кормления грудь просто висела сверху на имплантах. До операции были маленькие висячие тити, стали просто большие висячие тити, - вздыхает Анна.

Первым делом в неудаче врач обвинил саму пациентку: «Вы сами не захотели делать подтяжку!».

- Не пациент должен выбирать. Ты же не приходишь к стоматологу с просьбой поставить пломбу, не просверлив зуб! В Турции любят врачи рассказывать, что потом, мол, само все встанет, само исправится. Каким образом – непонятно, - уверяет женщина.

Анна была как раз одной из тех, кто воспользовался популярной в Турции скидкой «два в одном». Под тем же наркозом она делала еще и липосакцию на животе, которые после процедуры весь остался в буграх. Всего переделывать грудь женщине пришлось четыре раза. После второй операции (уже бесплатной – прим. Ред.) у этого же врача одна грудь оказалась выше другой. После третьей операции уже у другого врача имплант из нее и вовсе вывалился…

ОДНА ГРУДЬ ПО ЦЕНЕ ДВУХ

- Сразу после третьей операции одна грудь была более отекшая. Через месяц врач разрешил мне перелет, мы отправились в Таиланд. Незадолго до этого под грудью на швах появилась небольшая влажная ранка. В самолете я сильно отекла, а потом еще и ходила по жаре. Грудь была уже нереальных размеров. До такой степени, что если на нее чуть-чуть нажимаешь, то струей выливается вода, как из крана. Я даже не представляла, что такое возможно, - вспоминает Анна.

Каждая операция была большим стрессом для организма ФОТО: соцсети

Тогда турецкий врач сказал, что это инфекция и прописал крем. Но рана только увеличивалась и постепенно превратилась в дырку в коже, через которую уже можно было разглядеть имплант.

- Она расширялась из-за влаги. Я решила эту дырку зашить. За 800 евро тайский пластический хирург, которого мы еле нашли, сделал это под местной анестезией, - вспоминает женщина.

Спустя пару дней швы вновь разошлись, а имплант стал уже наполовину вываливаться из груди. При ходьбе он просто скакал туда-сюда внутри тела и снаружи.

- Мне было уже очень больно. Он вываливался, я его обратно подпихивала, заклеивала какими-то пластырями. В итоге, врач сказал, что если я потяну имплант, то он вывалится, а мне станет легче. Мы с мужем его оттуда достали сами, это было очень быстро и легко. Я заклеила грудь пластырем, - делится своими «приключениями» женщина.

Спустя три месяца Анна сделала уже четвертую операцию. Правда, в этот раз она заплатила за «переделку» двух грудей, а прям перед операцией врач решил не трогать ту, что осталась с имплантом. Такая вот акция «одна по цене двух».

- Сейчас грудь выглядит намного лучше, но неидеально. Соски получились на разном уровне – нужно еще поправить. Я не могу сказать, что осталась довольна, не могу агитировать приезжать в Турцию ради этого. Подобных историй очень много, просто плохие работы никто не будет выкладывать в соцсетях и на сайтах. Никто не скажет, что на пять хороших операций приходится одна неудачная. В России протоколы более безопасные, врачи перестраховываются. У меня подруга в это же время делала операцию в России, у нее шрамов даже не видно, мне же их придется шлифовать, - заключает Анна Ышык.

Имплант вываливался из груди. Анна смогла его самостоятельно достать ФОТО: соцсети

ЛЫСЫМ ПРИЕХАЛ – ЛЫСЫМ И УЕХАЛ

Если сделать грудь, которая понравится даме – это целое искусство, то куда проще, казалось бы, должны обстоять дела с мужчинами. Эти едут в Турцию за красивой шевелюрой. На выходе, правда, часто получают редкие волосы с проплешинами.

- Я выбрал самого надежного доктора. У него самого пересадка стоила 5,5 тысяч евро (около 600 тысяч рублей, - прим. Ред.), у его ассистента 3 тысячи (320 тысяч рублей). Я решил довериться доктору. Отправил фото своей лысины. Мне ответили, что донорская зона очень маленькая, поэтому смогут засадить лишь макушку, - рассказывает Владимир Муромский (имя изменено, - прим. Ред.).

Уже в самой клинике на голове Владимира расчертили схему – определили зону забора графтов. Это элемент волосяной ткани головы с находящимися в нем фолликулами волос, который и пересаживают в нужное место. У пациента из России было решено забрать, а потом вживить 1,5 тысячи таких графтов.

- Сам забор занял примерно полтора часа под анестезией. Для самой пересадки анестезию сделали повторно. Сама операция длилась еще два часа. Доктор сказал, что засадил всю макушку, все прошло успешно. Мы сфотографировались, сделали повязку, и я отправился в отель, - вспоминает мужчина.

Как и в истории с грудью, операция считалась успешной, пока пациент не увидел результат.

Даже после пересадки волос на голове осталась проплешина ФОТО: соцсети

- Я увидел себя сзади на третий день. Следы маркера еще сохранились, и было отчетливо видно, что пересадку сделали не полностью – часть макушки так и осталась лысой, - возмущается Владимир. – После этого меня просто стали игнорировать, все мои письма и фото.

Так лысым, но уже с проплешинами, Владимир домой и уехал. Еще и без денег. Доделывать и исправлять работу турецкого маэстро пришлось в Петербурге. Это обошлось еще в 80 тысяч рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В Турцию едут русские, а в Россию американцы»

- Люди думают, что все, что подальше, то лучше. Поэтому россияне едут на операции в Турцию, а к нам едут из Америки и Германии - для иностранцев это получается дешевле в рублях, - отмечает пластический хирург Ярослав Суходолов. - В Турции очень развита ринопластика, потому что среди местных часто встречаются носы с горбинкой, вот врачи с утра до вечера это и делают, рука набита в этом плане. Пересадка волос у них также развита, потому что много лысеющих мужчин. В этом плане они довольно передовые, а вот что касается всех остальных моментов, то делают как все. Точно также после них мы постоянно переделываем операции. В основном пациенты обращаются с асимметрией груди после пластики, провисанием. Стоит отметить, что часто наши же врачи уезжают делать операции в Турцию.

Другое дело – это отношение врача. Многие пациенты ведь приезжают разово, а потом уезжают. Что-то поправлять, переделывать они к этим же врачам вряд ли поедут. Отсюда и менее строгие послеоперационные рекомендации. Поэтому я рекомендовал бы выбирать врача, с которым можно будет поддерживать контакт после процедуры, а также смотреть, чтобы у вас с ним совпадало видение красоты. Всем же нравится разное. Кто-то делает перетянутые лица, и у них тоже есть пациенты, которым это нравится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звезды, изуродовавшие себя пластикой: у Мадонны - улыбка Джокера, а Донателла Версаче - живая мумия

Вот к какому кошмару приводит погоня за молодостью, если не знать чувства меры! (подробнее)

Неудачная пластика звезд: Лопнувший бюст Кудрявцевой и изуродованные губы Малиновской

Кто из знаменитостей стал жертвой хирургов «Ваша грудь протекает» (подробнее)