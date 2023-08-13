Состояние Лады Дэнс требует «мимической тишины»

Певица Лада Дэнс попала в ДТП и восстанавливается осле травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях певица Лада Дэнс впервые после аварии вышла на связь со своими подписчиками в соцсети. «Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», – написала певица в своем микроблоге.

И пообещала в ближайшие дни дать официальную информацию о своем состоянии. Поблагодарила каждого неравнодушного человека за поддержку.

Поклонники ждали следующий пост, но его не последовало.

Как рассказал нам директор певицы Сергей Пудовкин, нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины».

- Ей нельзя говорить и шевелиться. Поэтому пока не будет никаких комментариев и видеообращений. Сейчас нужно стабилизировать её состояние, - сказал Сергей Пудовкин. - Будет длительный сложный болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа реабилитации. Тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация - всё это будет позднее.

Лада уже разговаривала с близкими людьми, она сильный энергичный и очень волевой человек. Конечно, она всё сможет и все будет хорошо. Но для этого нужно время. Её воля к жизни, её сила, безусловно, позволит пережить эту трагедию. Она всегда несёт позитив энергию и драйв. Так и будет дальше.

Напомним, 5 августа 56-летняя певица попала в крупную аварию на трассе М-2 в районе Подольска. Она возвращалась домой в vip-такси с частного выступления.

В результате аварии Лада Дэнс получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Врачи оценивают её состояние как тяжелое. После ДТП её доставили в больницу вертолетом МЧС.

- Как только состояние здоровья позволит это сделать, Лада обязательно даст подробный видеокомментарий, - продолжил Сергей Пудовкин. - Перед последней хирургической операцией, она сказала мне: «Это моя судьба, Лада, не надо бояться и грустить»… Это строчки из песни, которая была написана два года назад Кимом Брейтбургом и Сергеем Сашиным. Лада часто вспоминает эту песню, хочет её записать, как только позволит состояние здоровья. Видимо пришло время для этой песни, достаточно откровенной, про судьбу, переживания, но с тем позитивом, который так характерен для Лады Дэнс.