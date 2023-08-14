Польша хочет повесить американский замок на Брестские ворота

К осени на границе будет развернуто соединение численностью в 10 тысяч человек Фото: REUTERS

Брестскими воротами традиционно именуют участок шириной 80 км возле города Бреста на польско-белорусском приграничье между реками Нарев и Буг. Во время Великой Отечественной здесь проходило одно из стратегических направлений наступательной операции Красной армии по освобождению Польши.

В Варшаве это не забыли, и, поскольку времена изменились, решили отгородиться от бывших союзников мощным армейским заслоном. Правда, запереть ворота на собственный замок у поляков силенок не хватило. Потому что одно дело кричать о создании самой сильной армии в Европе, а другое - иметь для этого необходимые ресурсы.

Но министр обороны Польши Мариуш Блащак выход нашел. Новизной он не блещет и укладывается в любимую фразу всех государств-вассалов: «хозяин нам поможет». Сказано - сделано! В конгресс США с берегов Вислы ушел срочный запрос: подкиньте, плиз, американски танки и вертолеты, и до кучи - системы залпового огня HIMARS.

Свой взнос Варшава собирается внести живой силой. К осени на границе будет развернуто соединение численностью в 10 тысяч человек. По мнению Блащака, все вместе это станет «непреодолимой преградой».

Хотя современные вооружения, даже неядерные, могут внести существенные коррективы в эти расчеты. Достаточно посмотреть как на Украине горят ярким пламенем считавшиеся неуязвимыми немецкие «Леопарды» и американские «Брэдли».

Но расслабляться не стоит. Ведь создаваемый армейский кулак может оказаться не только замком, но и тараном. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, активная милитаризация Польши повышает риски для безопасности России.