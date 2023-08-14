Меняют цвет на глазах: у людей после коронавируса появился симптом «синих ног»

Долгий ковид или постковидное состояние, еще имеющее название постковидный синдром Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Лидса в Великобритании нашли новый симптом, сопровождающий долгий ковид или постковидное состояние, - это симптом «синих ног», и описали его в статье для журнала The Lancet.

Случилась эта неприятная ситуация с 33-летним мужчиной после того, как он переболел COVID-19 и вылечился от недуга. Сначала парень заметил, что даже в состоянии покоя, когда он просто стоял на своих ногах, у него начинается тахикардия, учащенное сердцебиение, которое нельзя объяснить никакими физическими нагрузками. А потом дела и вовсе стали развиваться необычным образом.

В положении стоя молодой мужчина начинал буквально меняться в цвете. Сначала ноги белели, потом покрывались пурпурным цветом, вены на ногах становились все более заметными. Через 10 минут нижние конечности парня становились синими, а ощущения, по его словам, необычными. В ногах появлялись тяжесть и зуд. При смене положения симптом уходил, потом появлялся снова.

Автор статьи доктор Манодж Сиван из Университета Лидса называет это заболевание, развившееся после перенесенного ковида, акроцианоз или скопление венозной крови в ногах.

- Пациенты, которые столкнулись с подобным симптомом после перенесенного ковида, могут не знать, что это симптом длительного ковида, и беспокоятся по поводу того, что они видят, - говорит доктор Сиван.

Долгий ковид или постковидное состояние, еще имеющее название постковидный синдром, поражает несколько систем организма одновременно и имеет целый букет симптомов. Одна из систем, работа которой при постковиде может меняться, это вегетативная нервная система, отвечающая за регулирование артериального давления и частоты сердечных сокращений.

У людей после коронавируса появился симптом «синих ног»

Предыдущее исследование, проведенное командой доктора Сивана, показали, что у людей с длительным течением COVID-19 часто развивается разбалансировка вегетативной нервной системы, проявляющаяся как:

- усталость,

- «мозговой туман»,

- желудочно-кишечные проблемы (например, боль в животе, вздутие живота, тошнота),

- хроническая боль (например, головная боль),

- нарушения сна,

- а также тахикардию POTS - устойчивое увеличение частоты сердечных сокращений на ≥ 30 уд / мин в течение 10 минут в положении стоя.

Кардиологические симптомы включают боль в груди, сердцебиение, непереносимость физических упражнений и ортостатическую непереносимость (дурнота, тошнота, головокружения и обмороки).

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