Фото: Пресс-служба Центра "ВОИН"

В гостях у радио «Комсомольская правда» побывала двукратная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Анна Левина.

- Анна, в двух словах расскажите о вашей спортивной карьере.

- Я считаю, что я сделала невозможное. Потому что в зал бокса я пришла в 26 лет. А в 31 год я уже вышла на профессиональный ринг и стала чемпионкой мира среди профессионалов. Это действительно уникальный случай. Пришел, увидел, победил.

- А что вы думаете о роли спорта в патриотическом воспитании молодежи.

- Если не воспитывать в ребенке патриотическую нотку, смысл тогда вообще тренироваться и заниматься спортом? Ради себя? Мне кажется, это глупо. Всегда нужно в ребенке закладывать осознание того, что он бьется не только сам за себя. Когда нужно, он пойдет защищать свою страну. Патриотическое воспитание - это не только про дисциплину и ответственность, но и про моральные какие-то ценности в жизни человека.

- Каждый человек время от времени встает перед выбором. Очевидно, вам тоже приходилось оказаться в подобной ситуации.

- У меня сейчас был выбор – либо поехать за Германию биться, либо остаться в России и заниматься детьми. Естественно, выбрала детей. Потому что я такой человек, что у меня никогда деньги в приоритете не стоят.

- Знаю, что ваши мастер-классы в филиалах Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" пользуются бешеной популярностью у детей и подростков.

- У меня никогда специально ничего не происходит в моей жизни. Так получилось, что я вообще начала свой путь с благотворительности. Поехала в онкоцентр к детям, в детские дома и вот судьба как-то меня сама привела к тому, что сейчас благотворительные мастер-классы стали важной частью моей жизни.

- Дети черпают в общении с вами опыт, силы, вдохновение. А что дает общение с ними вам?

- Всегда на каком-то энергетическом уровне чувствую отдачу со стороны детей. Горящие детские глаза, их маленькие подарки, рисунки – это дорогого стоит. Детские знаки внимания ко мне намного приятнее, чем деньги. Я, буквально, чувствую тепло их сердец. После каждого мастер-класса у меня по 400-500 сообщений в соцсетях. И родители тоже говорят, спасибо. На днях мы приехали с Белгорода. После мастер-класса девочка мне написала: «Я пошла на бокс, вы меня замотивировали, я буду ходить». Отвечаю ей – будешь ходить, присылай мне видео, если станешь стараться, выведу на профессиональный ринг. Вообще, если я вижу, что дети выкладываются - готова всячески им помогать.

- Как проходят ваши мастер-классы?

- Знакомимся. Общаемся. Дети мне задают вопросы, я им начинаю отвечать. Постепенно у нас складывается настоящая команда. Говорю – ребята, хотите зарядку? Конечно, хотят! Встаю в шесть утра, еду к ним на поле, где они тренируются, провожу занятие. Детям интересно не только поговорить, но им интересно побегать, поиграть, прикоснуться к спорту. И я чувствую отдачу с их стороны. Поэтому я им бензинчика, а они мне огонька.

- Расскажите о своей сокровенной мечте. Вам, как и любому тренеру, наверное, хочется воспитать чемпиона мира, олимпийских игр?

- До ситуации, которая сейчас у нас в стране я всегда говорила – я хочу открыть школу бокса, но не такую, где у нас будут Майк Тайсоны, Рой Джонсы. Я очень хорошо отношусь к этим людям, но в нашей собственной стране есть, кем гордиться. У нас 13 советских олимпийских чемпионов! И я говорю – я открою школу бокса в патриотическом направлении. С детьми должны работать правильные педагоги. Не дай бог, что у нас случится, чтобы у молодых людей даже ни одной доли сомнения не было посмотреть назад, в другую сторону. И титулы, грамоты, пояса, которые они зарабатывают в России, должны оставаться в нашей стране. Мне кажется, это очень важно. Поэтому я считаю, нужно подобрать такого педагога, который будет объяснять, что такое совесть, что такое честь, что такое достоинство и т.д.

- Спасибо большое.