В 43 года задумалась о детях: Анна Семенович повторно отправилась на замораживание яйцеклеток

Певица рассказала, что перед процедурой она «стимулировалась» специальными уколами Фото: Даниил ОПАРИН

Вслед за Светланой Бондарчук, которая в третий раз стала мамой в 54 года, о детях задумалась и 43-летняя Семенович. «Девочки, хочу затронуть с вами очень важную тему! Заморозка яйцеклеток. Вокруг этой темы ходит очень много разных мифов, но я вместе с врачом их развеять… Сегодня я буду еще раз проходить процедуру по заморозке яйцеклеток», — написала в соцсетях Анна.

Также певица рассказала, что перед процедурой она «стимулировалась» специальными уколами на протяжении 12 дней.

«Это делается для того, чтобы созревала не одна яйцеклетка, а 5-6 или 10», — поделилась Семенович.

В клинике Анна отправилась в палату и переоделась в халат. Перед началом процедуры звезде измерили давление. Кстати, Анна засветила и бирку с годом рождения, который не совпадает с информацией в интернете — во многих источниках указано, что она родилась в 1978 году, но оказалось, что она на два года моложе.

Фото: соцсети

Добавим, что заморозка яйцеклеток стала популярной у звезд около десяти лет назад. Дело в том, что данная процедура позволяет женщине, репродуктивный цикл которой ограничен, отложить материнство и при этом сохранить возможность родить генетически родного ребенка. При этом, выносить малыша в будущем может и суррогатная мать.

Кстати, Алла Пугачева рассказывала, что заморозила свои яйцеклетки еще 20 лет назад, но многие врачи усомнились в правдивости данного заявления, так как в то время не существовало подобных технологий.

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