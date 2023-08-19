Власти Украины запрещают себе даже думать о мире

Верховная Рада настраивает украинцев, что воевать с Россией они будут, пока не закончатся в стране физически Фото: REUTERS

Смысл существования Украины заключается в том, чтобы все запрещать. Именно такое впечатление складывается по результатам знакомства с деятельностью органов украинской власти. Там запретили русский язык, настоящую историю, русские топонимы (наименования городов и улиц), запретили поставленные ранее памятники, снеся их с постаментов. А когда запрещать больше оказывается нечего, то власти Украины прекрасно справляются с такой тупиковой ситуацией – они начинают запрещать что-нибудь себе.

Вот, например, президент Незалежной Зеленский запретил сам себе любые переговоры с Россией. Мог бы просто сказать, что не будет вести никакого диалог, а он, по сути, законодательно, собственным указом это себе запретил. Мол, мог бы, если что вдруг, но прав таких не имеет – запрещено президентом.

Или вот 18 августа в Верховную Раду сами же парламентарии внесли проект постановления, которым определили, что "спецоперация не может закончиться, пока Украина не вернёт все территории, которыми владела по состоянию на 1991 год".

Вообще-то, большая часть текста будущего постановления касается того, что Украины должна делать в Крыму после "деоккупации полуострова". Ну, так они описали процесс, который находится в центре их "влажных мрий". Все это говорится в проекте документа, который подписала группа депутатов во главе со спикером ВРУ Русланом Стефанчуком и вице-спикерами Александром Корниенко и Еленой Кондратюк. Причем, название нашей страны в этом документе специально написано с маленьких прописных букв совершенно осознанно. По мнению украинских парламентариев, таким способом они выражают свое презрение к России и "ставят ее на место". Потрясающие, конечно, и мелочные, для которых нагадить исподтишка, безнаказанно, пусть и по-мелкому - уже достижение.

Никаких сомнений в том, что они проголосуют за это постановление ни у кого, безусловно, нет. Но зачем принимать подобный документ, в чем его логика? Ведь постановления Верховной рады не имеют совершенно никакой законной силы.

Есть только один вариант ответа – подобные "нелепые телодвижения" совершаются для того, чтобы убедить, во-первых, Запад в отсутствии иной альтернативы поставкам вооружений и оказанию ему финансовой помощи. Дескать, раз с нами связались, то сколько веревочке ни виться, не развяжетесь теперь. И, во-вторых, заверить украинцев, что воевать с Россией они будут, пока не закончатся в стране физически, при этом, конечно же, победят "москалей". А то в этом у населения Незалежной уверенности остается все меньше и меньше.

Ну и, тут нет иной трактовки, повязать самих украинских парламентариев коллективной ответственностью за принятые ими же решения.

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