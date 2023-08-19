Прикованная к постели Лада Дэнс и овдовевшая певица Натали в траурном мини лихо плясали в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети.

Настоящее чудо произошло в Нижнем Новгороде. Певица Лада Дэнс, прикованная к постели после страшного ДТП, появилась на сцене в Нижнем Новгороде. Ее демонстративно вынесли на руках мускулистые красавцы. А скорбящая певица Натали появилась перед горожанами в траурном декольте и дерзком мини через две недели после похорон мужа Александра Рудина. Появление красавиц-блондинок вызвало оторопь.

Лада Дэнс впервые вышла на сцену после жуткой аварии, которая случилась 5 августа 2023 года. Артистка внезапно появилась на концерте в Нижнем Новгороде. На сцену ее вынесли несколько мужчин на руках. Женщина показала, как хромает. А потом стала танцевать на сцене.

Буквально недавно сообщалось, что Ладе стало хуже. Родным даже запрещали навещать ее в реанимации. Мол, звезда прикована к постели, у нее разрывы на лице, ушиб головы и тела, она перенесла две операции. В больнице ее посетил Андрей Малахов, перед которым Лада предстала с перебинтованной головой и опухшим от слез лицом.

"Мы были вынуждены принять решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный, многоступенчатый реабилитационный процесс, в клинику закрытого формата, где она будет в абсолютной безопасности", - рассказывал директор артистки Сергей Пудовкин.

Выход Лады на публику стал не единственной сенсацией. Убитая горем певица Натали после похорон мужа Александра Рудина вышла на сцену в скорбном наряде. Глубокое декольте и траурное мини невероятно идут многодетной маме. С момента смерти супруга не прошло и 40 дней, но вокалистка, кажется, еще больше похорошела.

Натали появилась на сцене в черном платье. Фото: Мария СОРОКИНА

Свое выступление она начала с хита "Ветер с моря дул", лихо отплясывая под крики горожан. А еще произнесла трогателные слова в адрес покойного супруга: "Вы, конечно, знаете о моей бесконечно грустной утрате. Ушел из жизни мой муж, и даже еще нет 40 дней, как он ушел, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле".

Вот только не все оценили душевный порыв овдовевшей Натали и мужество Лады Дэнс. В соцсетях развернулась жаркая дискуссия о том, насколько этично петь и плясать через две недели после похорон близких. Еще одной скандальной темой стало появление Лады Дэнс. Ее внезапное исцеление вызвало массу вопросов. Некоторые оторопевшие фолловеры обвинили вокалистку в хайпе. "Каждый пытается себя воскресить как умеет. Опухшая от пьянства МакSим ухватилась за тему алкоголизма, Лада Дэнс ожила после страшной аварии..." - пишут авторы канала НеМалахов.

К слову, певица МакSим в этот же день тоже блистала на сцене. Это случилось впервые после выхода из наркоклиники, где красавица лечилась от тяжелой зависимости.