Выступление покалеченной в ДТП Лады Дэнс обернулось грандиозным скандалом

Лада Дэнс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лада Дэнс впервые появилась на публике после аварии, в которую она попала 5 августа 2023 года. Певица выступила в Нижнем Новгороде 19 августа. Сначала ее вынесли на руках. Но а уже потом артистка лихо отплясывала на сцене. Теперь поклонники ставят под сомнение, что звезда тяжело покалечилась во время аварии.

В соцсетях бурно обсуждают выступление Лады Дэнс. Ведь после жуткой аварии артистка попала в реанимацию. Сообщалось, что звезда прикована к постели, у нее разрывы на лице, ушибы.

А 13 августа директор певицы Сергей Пудовкин сообщал, что состояние Лады требует «мимической тишины»: " Ей нельзя говорить и шевелиться...Будет длительный сложный болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа реабилитации. Тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация".

Андрей Малахов в палате у Лады Дэнс. Фото: соцсети

Буквально на днях Андрей Малахов показал лежащую Ладу с перебинтованной головой и опухшим лицом. И вот спустя сутки певица лихо поет и пляшет перед жителями Нижнего Новгорода. В окружении звезды сообщается, что она выступала под обезболивающим, а за кулисами дежурила "скорая".

Но публика этому не поверила. Грянул скандал.

"Это как? То чуть ли не при смерти в тяжелейшем состоянии и уже концерт", "А где рваные раны лица, которые шили-зашивали?... Желаю здоровья, конечно, но ничего не понимаю...", "Ничего не поняла, вся перебинтованная лежала и уже концерт дает. Кто врет и кому это надо", "То лежала вся перебинтованная и Малахов перед ней ползал, а сейчас уже поет, все странно", "Зачем было так притворяться, что вся в корсетах лежит, ходить сможет с трудом, нужна длительная реабилитация. И чего-то там про ушиб мозга… Это чтоб побольше бабок стряхнуть с виновника «торжества» (аварии)?", "С черепно-мозговой травмой после аварии месяц-два надо лечиться, еще смотря какой тяжести травма была...", "Хороший" пиар - ход с аварией для продажи непопулярного тура, видимо. Совсем бесстрашные таким шутить" - негодует народ.