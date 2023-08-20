Что произошло на борту космической станции “Луна-25”: три версии возможного ЧП

Первая российская лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Фото: Космический центр «Восточный»

“Роскосмос” сообщил, что в ходе подготовки к посадке на Луну, на борту автоматической станции “Луна-25” произошла нештатная ситуация. Центром управления "был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту", однако маневр не был выполнен с заданными параметрами. Специалисты группы управления работают над тем, чтобы вернуть контроль над аппаратом и мы надеемся, что им удастся ликвидировать последствия ЧП.

Что могло случится с российским кораблем? В ожидании официальной информации эксперты обсуждают возможные версии происшедшего.

1. Удар микрометеорита из потока Персеиды

Незадолго до ЧП “Роскосмос” сообщил об очередном тестировании научного оборудования “Луны-25”. Испытания Прибора пылевого мониторинга Луны (он предназначен для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы) прошли успешно он зарегистрировал событие удара микрометеорита о поверхность естественного спутника. Специалисты “Роскосмоса” объяснили, что микрометеорит” принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелёта к Луне”. Вполне возможно, что чуть позже станция сама столкнулась с микрометеоритом и получила повреждение. Такие случаи уже были на МКС, когда микрометеороид пробил радиатор системы охлаждения пилотируемого корабля «Союз МС-22». В результате корабль пришлось сажать без космонавтов, а программу полетов вынужденно перекроили и экипаж “Союза” задержался на орбите более, чем на полгода.

2. Программная ошибка привела к потере связи

Возможно, “Луна-25” “замолчала” потому что выполнила неверную команду. При оптимистичном сценарии ошибка не привела к фатальным последствиям и ее можно исправить. Например, схожий случай произошел недавно с американским зондом “Вояджер 2”, когда из-за ошибочной команды связь с аппаратом была потеряна на неделю. Однако затем операторы переориентировали антенны станции в правильное положение и контроль над “Вояджером” был полностью восстановлен. Если произошло нечто похожее, что специалистам скорее всего удастся наладить связь с “Луной-25”.

3. Преждевременный сход корабля с орбиты

Сторонники этой версии обращают внимание на то, что ЧП случилось после того, как аппарату был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В телеграм-каналах высказывается предположение, что тормозной импульс оказался “в полтора раза больше требуемого” и это привело к преждевременному сходу корабля с орбиты. В этом случае он мог разбиться при столкновении с поверхностью Луны. Верить в это не хочется, надеемся, что ситуация благополучно разрешится и экспедиция “Луны-25” будет продолжена.

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