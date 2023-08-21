«Владимир Сунгоркин» прибывает в порт: в честь легендарного главреда «Комсомолки» назвали судно

Во Владивостоке появится современное судно «Владимир Сунгоркин». Фото: пресс-службы Тихоокеанская инвестиционная группа ТИГР

Владимир Николаевич Сунгоркин Именно он сделал «Комсомолку» ведущим информационным холдингом в стране. А еще он был увлеченным путешественником и защитником природы.

В сентябре прошлого года его не стало - сердце подвело во время экспедиции в Приморье по сбору материала для книги о первопроходце-земляке Владимире Арсеньеве.

Владимир Сунгоркин любил Дальний Восток Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В память о легендарном редакторе «КП» названа улица в его родном Хабаровске. А теперь во Владивостоке появится судно «Владимир Сунгоркин».

Новейший и мощнейший буксир (два двигателя по 2600 л.с.) успешно прошел все испытания и покинул китайскую верфь – он держит путь в Россию. Фото: пресс-службы Тихоокеанская инвестиционная группа ТИГР

Работать буксир будет во Владивостокском морском рыбном порту (входит в группу компаний «ТИГР»). Он способен обслуживать любые суда - вплоть до супертанкеров.

Работать судно будет во Владивостокском морском рыбном порту. Фото: пресс-службы Тихоокеанская инвестиционная группа ТИГР

Совсем скоро «Владимир Сунгоркин» дополнит вспомогательный флот Владморрыбпорта, в состав которого входят еще 4 буксира. Но этот будет особенный - самый мощный и самый надежный. Собственно, каким и был сам Владимир Николаевич.