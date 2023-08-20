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Наука20 августа 2023 11:27

Лунная гонка продолжится: как планируют осваивать спутник Россия и другие страны

20 августа Роскосмос сообщил о крушении станции «Луна-25». Но сейчас к поверхности спутника приближается индийский аппарат «Чандраян-3». И другие страны не намерены отступать
Анна КУКАРЦЕВА
Запланировано, что до 2030 года на Луну разные страны запустят 17 миссий

Запланировано, что до 2030 года на Луну разные страны запустят 17 миссий

Фото: REUTERS

«Луна-25», которая должна была прибыть на Южный полюс Луны в поисках залежей воды в грунте, увы, потерпела крушение. «Прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - сообщает сайт Роскосмоса.

В ближайшие дни на том же Южном полюсе планируется прилунение индийского аппарата «Чандраян-3» - посадка запланирована на 23 августа. Как и у «Луны-25», его цель — поиск воды и другие исследования.

Но лунные программы есть и у других стран. В лунной гонке, кроме Индии, собираются принять активное участие США, Япония и Китай. Запланировано, что до 2030 года на Луну будут запущено 17 миссий.

Больше всего их – у США, в планах девять запусков, пять из которых пилотируемые. В США есть программа Artemis, она направлена на создание постоянного обитаемого поселения на Луне, которое станет отправным пунктом для освоения Марса. NASA собирается построить и окололунную базу Lunar Gateway (после 2028 года). Считается, что астронавты смогут там находиться посменно 15 лет.

У остальных стран запуски автоматические, в основном с целью обследования поверхности, составления карты для расчета более точных посадок.

Вот так примерно распределяются миссии стран по годам:

2023 – по одному запуск от Японии и США.

2024 – один запуск Японии, две миссии Китая, три США.

2025 – пилотируемая станция США, автоматическая Израиля.

2026 – по одному запуску от Китая и США.

2027 – Россия (см. подробности ниже)

2028 – Россия и США.

2029-2030 – пилотируемые запуски США.

КАКИЕ ПЛАНЫ У РОССИИ

- 2027 год - запуск миссии «Луна-26». Орбитальный аппарат для дистанционного исследования поверхности, ее рельефа и структуры. По итогам работы будет составлена универсальная карта с разрешением 2-3 метра. Она будет использоваться для навигации будущих лунных программ. Кроме того, орбитальный комплекс «Луна-26» сможет работать в качестве ретранслятора сигнала для следующей лунной экспедиции.

- 2028 год. «Луна-27» доставит мощную буровую установку, которая сможет взять образцы грунта с глубины до 1,5 метров. Научная станция изучит внутреннее строение недр Луны.

- 2029 год. «Луна-28» - прообраз взлетно-посадочного комплекса. Включает в себя возвратную ракету, которая доставит образцы грунта обратно на Землю.

- 2031—2035 годы. Строительство совместно с Китаем обитаемой лунной базы.

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