Лунная гонка продолжится: как планируют осваивать спутник Россия и другие страны

Запланировано, что до 2030 года на Луну разные страны запустят 17 миссий Фото: REUTERS

«Луна-25», которая должна была прибыть на Южный полюс Луны в поисках залежей воды в грунте, увы, потерпела крушение. «Прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - сообщает сайт Роскосмоса.

В ближайшие дни на том же Южном полюсе планируется прилунение индийского аппарата «Чандраян-3» - посадка запланирована на 23 августа. Как и у «Луны-25», его цель — поиск воды и другие исследования.

Но лунные программы есть и у других стран. В лунной гонке, кроме Индии, собираются принять активное участие США, Япония и Китай. Запланировано, что до 2030 года на Луну будут запущено 17 миссий.

Больше всего их – у США, в планах девять запусков, пять из которых пилотируемые. В США есть программа Artemis, она направлена на создание постоянного обитаемого поселения на Луне, которое станет отправным пунктом для освоения Марса. NASA собирается построить и окололунную базу Lunar Gateway (после 2028 года). Считается, что астронавты смогут там находиться посменно 15 лет.

У остальных стран запуски автоматические, в основном с целью обследования поверхности, составления карты для расчета более точных посадок.

Вот так примерно распределяются миссии стран по годам:

2023 – по одному запуск от Японии и США.

2024 – один запуск Японии, две миссии Китая, три США.

2025 – пилотируемая станция США, автоматическая Израиля.

2026 – по одному запуску от Китая и США.

2027 – Россия (см. подробности ниже)

2028 – Россия и США.

2029-2030 – пилотируемые запуски США.

КАКИЕ ПЛАНЫ У РОССИИ

- 2027 год - запуск миссии «Луна-26». Орбитальный аппарат для дистанционного исследования поверхности, ее рельефа и структуры. По итогам работы будет составлена универсальная карта с разрешением 2-3 метра. Она будет использоваться для навигации будущих лунных программ. Кроме того, орбитальный комплекс «Луна-26» сможет работать в качестве ретранслятора сигнала для следующей лунной экспедиции.

- 2028 год. «Луна-27» доставит мощную буровую установку, которая сможет взять образцы грунта с глубины до 1,5 метров. Научная станция изучит внутреннее строение недр Луны.

- 2029 год. «Луна-28» - прообраз взлетно-посадочного комплекса. Включает в себя возвратную ракету, которая доставит образцы грунта обратно на Землю.

- 2031—2035 годы. Строительство совместно с Китаем обитаемой лунной базы.

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