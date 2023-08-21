Загорелый Тимур Хайдаров вернулся из отпуска и приступил к работе со словами: «Будет много красоты»

Тимур Хайдаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный хирург покинул Россию в разгар скандала с певицей Славой, которая публично объявила, что Хайдаров изуродовал ей грудь. Кроме того, семья Хайдарова столкнулась с травлей в сети. Чтобы восстановить силы, Тимур с супругой Светланой и детьми отправился на отдых в Грецию. Компанию семейству составил и любимый пациент и друг Хайдарова Филипп Киркоров. И вот на днях Тимур вернулся, о чем поспешил сообщить в соцсетях.

Загорелый и посвежевший Хайдаров выложил в инстаграм (запрещенная организация на территории РФ) несколько сторис, снятых в клинике IQ Plastique.

«Ребятки! Куда же я первым делом мог приехать! Конечно же, в любимую клинику. Все хорошо… Завтра приступаем. У нас планируется много операций. Так что будет много красоты. Всем пока-пока!» — обратился к своим подписчикам Тимур.

Затем медийный хирург пригласил всех на «осмотры, перевязочки и консультации».

Напомним, что скандал вокруг Тимура Хайдарова разгорелся после того, как певица Слава публично заявила, что недовольна результатом после пластики груди. Затем к ней присоединилась и Любовь Успенская и еще около 60 человек, якобы пострадавших от рук хирурга. Адвокат Славы и Успенской Елена Сенина уже подала около 30 жалоб в разные инстанции, в настоящее время идут проверки. С некоторыми пострадавшими связываются представители клиник, где им делали операции, кто-то даже уже получил компенсации.

Сам Хайдаров был вынужден обратиться в правоохранительные органы, так как ему начали поступать угрозы убийством. На данный момент интересы Тимура представляют два адвоката — Александр Добровинский и Александр Бенхин.

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