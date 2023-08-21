Лебединая песня любви Игоря Ясуловича: Знакомство в ресторане, мимолетный взгляд и настоящий роман длиною в 60 лет

Народный артист РФ Игорь Николаевич Ясулович умер на 82-м году жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный артист РФ Игорь Николаевич Ясулович умер на 82-м году жизни. Прощание с актером состоится 22 августа с 11 до 13 часов в театре МТЮЗ, где Ясулович проработал 30 лет и даже в почтенном возрасте играл в шести спектаклях. Последняя театральная роль артиста: Ермий в спектакле по Лескову «Скоморох Памфалон» в Центре драматургии и режиссуры, где Ясулович играл на сцене шесть часов подряд – и это в 81 год. Ясуловича будут помнить по более чем двум сотням ролей (в кино и театре), а также как учителя – Игорь Николаевич воспитал несколько поколений молодых актеров и режиссеров, так как преподавал в ГИТИСе и во ВГИКе. В июне Игорь Ясулович с Александром Тителем набрали новый курс студентов на факультет музыкального театра ГИТИСа. Планов было много. Перед началом учебного года у артиста был намечен отдых с семьей на даче в деревне. Но случились проблемы со здоровьем – Игорь Ясулович провел несколько недель в больнице, к сожалению, организм не справился с тяжелой болезнью… У народного артиста осталась дружная семья. Игорь Ясулович и его жена Наталья Егорова жили дружно вместе с семьей сына. А недавно отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет вместе, за это время ни одной сплетни об изменах, никаких «актерских загулов»: такое постоянство в актерской среде не часто встретишь.

История любви и верности

С будущей женой Игоря Ясуловича в 1962 году познакомил друг-актер Всеволод Абдулов – он был женат на школьной подруге Натальи Егоровой. Игорь Николаевич рассказывал: «Почему-то Севе показалось, что мы подходим друг другу. Больше полувека нашей семейной жизни доказали, что он не ошибся». На первое знакомство две пары отправились на ужин в ресторане «Будапешт»: знакомство прошло успешно – между молодыми людьми возникла симпатия. За Егоровой тогда ухаживал еще один молодой человек, но она выбрала Игоря.

Ясулович смеялся: «Я тогда такой смазливый был – помню как раз снималась картина «Через кладбище», где у меня была первая большая роль. Меня подгримировали, сделали фотопробы. Автор сценария Павел Нилин сказал: «Артист не годится - уж больно красив». Режиссер Виктор Туров отстоял мою кандидатуру». Сердце будущей жены Игорь покорил быстро – встречались год каждый день, поженились в январе 1963 года: Ясулович тогда работал в Театре-студии пантомимы, а Егорова училась в МГУ на историческом факультете. Наталья была из известной столичной семьи - дочь кинорежиссера Юрия Егорова. Свадьба была скромной: праздновали с друзьями дома, после спектакля, гости принесли закуску с собой. Молодые тогда жили у бабушки и дедушки Натальи.

Когда Игоря Николаевича пытались подколоть тем, что он женился на дочери известного режиссера: тот заводился. Ясулович даже недавно к юбилею в интервью так отвечал на вопрос о выгодном браке: «Подобных планов у меня не было. Честно. Тогда нас всех не сильно заботило отсутствие многих вещей. А потребности-то были невелики, ведь страна еще не вступила в эпоху общества потребления. Впрочем, хорошо одеваться хотелось всегда. Мой коллега Виталий Комиссаров однажды подарил мне мокасины, которые не очень подошли по размеру. Я тогда их увеличил: сам вырезал кусочки и пришил в нужном месте, чтобы они стали по моей ноге, и долго еще ходил в них. Голь на выдумки хитра!»

Актер Игорь Ясулович и его супруга Наталья Егорова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Через три года после свадьбы у супругов родился единственный сын Алексей. Игорь Ясулович вспоминал: «Когда Наташа носила Алешу, доктора говорили, что музыка благотворно влияет на будущего ребеночка. Мы старались чаще ходить в консерваторию. Я начал собирать пластинки и сейчас коллекция уже очень большая». Таким понимающим, заботливым мужем и отцом Игорь Ясулович был 60 лет.

Дружный и большой дом

Супруге актера сейчас 80 лет. Наталья Егорова – профессор, искусствовед на пенсии только последние несколько лет. Раньше Наталья Юрьевна преподавала в ГИТИСе и в Школе-студии МХАТ. Теперь занимается младшей внучкой. Игорь Ясулович до июля 2023 года вел очень активный образ жизни: уходил утром преподавать или репетировать, а возвращался поздно вечером после спектаклей.

У Ясуловича часто спрашивали: в чем же секрет долгой счастливой семейной жизни. Он отвечал так: «Универсальных рецептов не существует. Каждый выстраивает свою жизнь так, как он хочет ее выстроить. Есть люди, которые сходятся, расходятся, находят еще кого-то, снова разбегаются. У нас не было таких ситуаций, когда кто-то говорил: «Ухожу!» Конечно, без обид не бывает, иногда случаются недоразумения. Важно понимать, что стоит оставить человека в покое… А через некоторое время никто уже и вспомнит, что произошло».

Но Игорь Николаевич всегда старался: помогал с бытовыми делами жене (когда было время). И старался быть романтиком – букеты, подарки: «На гастролях, если попадается на глаза что-то: перстенек или что-то симпатичное из одежды: блузка, пальтишко, то привозишь в подарок».

Игорь Николаевич с женой продали квартиру в столице и купили дом в ближайшем Подмосковье (в паре км от метро «Алтуфьево»). Игорь Николаевич дом любил: «Мы живем в таунхаусе, где три этажа. Первый - кухня-столовая, на втором наше пространство с женой: спальня и гостиная. А на третьем живут сын Алеша с женой Ксюшей и дочкой Глафирой. Невестка работает в ГИТИСе деканом факультета, где учат художников. Алексей – режиссер, продюсер, снимает, монтирует. Ездил в лагерь, учил детей снимать кино». Игорь Николаевич и Наталья Юрьевна давно живут с семьей сына: могли бы и разъехаться, но всем нравится их быт.

У Ясуловича осталось его продолжение – внучки похожи на деда характером. 16-летняя Глафира любит музыку: учится в музыкалке по классу фортепиано. Старшая внучка (от первого брака Алексея) 28-летняя Вера закончила продюсерский факультет ГИТИСа, вышла замуж и живет в Питере.

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