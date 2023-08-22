Лия Ахеджакова рыдала у гроба, церемония закончилась аплодисментами: в Москве простились с Игорем Ясуловичем

22 августа в Московском Театре юного зрителя прошло прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо афиши в витринах МТЮЗа - портреты Игоря Ясуловича и горькие слова: «У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович». Утром вторника, 22 августа, у входа в театр собралась молодежь – в основном это ученики Игоря Ясуловича. Он преподавал актерское мастерство в ГИТИСе и во ВГИКе. Ребята вспоминали, что он был одним из лучших педагогов.

В фойе театра огромный портрет Игоря Николаевича в виде фотоколлажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В фойе театра огромный портрет Игоря Николаевича в виде фотоколлажа. В Московском Театре юного зрителя он работал последние 30 лет. В его гримерке и сейчас висят его костюмы из спектакля «Всё кончено» режиссёра Камы Гинкаса. «Игорь Николаевич был сердцем театра, совестью театра. Он никогда не был фальшивым», - вспоминал Кама Миронович.

Церемония прощания проходила на сцене, где был установлен гроб и венки. Звучала «Лунная соната» Бетховена. Поклонники Игоря Ясуловича несли ему цветы. На экране менялись его фотографии из кинофильмов и спектаклей. Многие говорили о невосполнимой утрате: ушёл величайший русский актер.

Церемония прощания проходила на сцене, где был установлен гроб и венки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- 30 лет назад я пригласила его на роль Шабельского в спектакль по Чехову – «Иванов и другие», - вспоминала художественный руководить МТЮЗа Генриетта Яновская. - После этого спектакля я пригласила его работать в театр. Это был удивительный артист и человек. Уникальный. На него всегда можно было положиться. Это был человек высокой нравственности, свободы, искренности… Он умел учить и умел учиться. Он был предан профессии до предела.

Режиссер Владимир Фокин вспомнил, что Ясулович тяжело болел: «Проклятая болезнь все-таки одолела его, хотя он очень мужественно и долго с ней боролся».

Пришла проститься с Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришла проститься с Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова. Они дружили с юности, а потом играли вместе, а еще с Богданом Ступкой в спектакле по Гоголю - «Старосветская любовь». И всегда приходили на репетицию в предвкушении чего-то интересного, веселого. Ясулович умел создавать творческую атмосферу даже в трудные моменты. Он блистательно играл Гоголя. Лия Меджидовна, подойдя к микрофону, вспомнила, что Игорь Николаевич ушел из жизни в дни, когда православные праздновали Преображение Господне.

- Это сияющий праздник. Чтобы уйти в такой светлый день, этого надо заслужить. Сейчас нам так больно и горько, - расплакалась на прощании с другом юности Лия Ахеджакова. - Но он оставил столько тепла, что его хватит надолго, чтобы нас согревать. Спасибо тебе, наш любимый Игорь Николаевич.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришли попрощаться с коллегой актеры Сергей Маковецкий и Валерий Баринов, ректор ВГИКа Владимир Малышев, драматург Аркадий Инин.

Маковецкий вспомнил, что когда они играли спектакль по Чехову «Чёрный монах», Игорь Ясулович сломал ключицу. Но это не помешало ему выпустить спектакль. «Я никогда от тебя не слышал даже маленьких раздраженных интонаций. Все твои зрители, друзья скажут главное — ты был предан своему делу: тактичный, интеллигентный, благодарный», — сказал Маковецкий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По традиции траурная церемония закончилась аплодисментами. Так принято провожать артистов.

Напомним, Игорь Ясулович ушел из жизни 19 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В середине лета он попал в одну из московских больниц. За свою долгую творческую жизнь он сыграл более 200 ролей в кино. Он — обладал красивым, ярким голосом, благодаря чему его часто приглашали в кино для озвучивания.

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