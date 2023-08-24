Битва за миллиард Александра Градского: Зачем наследники пишут странные заявления в полицию

Даниил со знаменитым отцом. Кстати, Даниил старше последней жены Александра Градского на четыре года. Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ/PhotoXPress

Семейные разборки за наследство Александра Градского перешли в открытую войну. Напомним, музыкант скончался от ишемического инсульта в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. По некоторым оценкам, общая стоимость оставленных им богатств - около 1 млрд рублей (см. «Конкретно»).

Несколько дней назад старший сын мэтра Даниил Градский написал заявление в полицию, обвинив 38-летнюю вдову отца Марину Градскую (в девичестве - Коташенко) в краже большой суммы денег. Судя по всему, речь идет о тех самых 100 млн рублей, которые женщина после смерти супруга вывезла из квартиры в загородный дом.

История с этими деньгами получилась нехорошая...

Удивительное ограбление

В январе 2022-го машину Марины подрезали на дороге неподалеку от закрытого поселка Новоглаголево, где находится особняк Градского. В авто к ней заскочили трое мужчин в масках. Угрожая пистолетом, заставили вернуться в дом (охрана поселка машину пропустила, не интересуясь, кто внутри) и отдать чемодан денег, лежащий под кроватью. Затем женщина так же вывезла грабителей с территории. На Киевском шоссе лихих парней ждала другая машина, они пересели и умчались прочь...

Через несколько дней в Москве задержали уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова. Именно он сидел за рулем автомобиля, забравшего налетчиков. Мужчина назвал имена сообщников - все его земляки. Вот только найти их до сих пор не удалось. Жабборов, получивший от «коллег» за работу 5 млн рублей, в итоге сел один: его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Многим это ограбление показалось странным. Во-первых, откуда преступники знали про чемодан с деньгами в доме? Его будто специально перевезли из Москвы для этого ограбления. Во-вторых, прощаясь с Мариной, бандиты вернули ей 5 миллионов. По ее словам, пожалели мать двоих маленьких детей. (Широкий жест, ничего не скажешь!) В-третьих, в полицию женщина обратилась не сразу, а лишь через несколько часов. Будто давая грабителям время уехать подальше.

В чем мог быть смысл такой инсценировки? Все просто: если деньги пропали, их уже не получится разделить между всеми наследниками.

- Версия о причастности вдовы музыканта к ограблению, конечно же, проверялась, - объясняет KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но не нашла подтверждения. То, что вдова сразу не сообщила в полицию, можно легко объяснить. Грабители пригрозили: если начнет звонить в полицию, они вернутся за ее детьми... Сейчас считается, что организатор преступления - уроженец Таджикистана, который когда-то трудился в доме Градского разнорабочим. Именно он создал группу, которая вынесла деньги. Как эти люди узнали про крупную сумму наличных - вопрос. Возможно, у него были сообщники в окружении семьи музыканта, но улик против кого-то персонально пока нет.

Исчез антиквариат

Напомним: сегодня на имущество Александра Градского претендуют пять наследников. Дети от третьего брака музыканта с Ольгой Фартышевой (вместе прожили более 20 лет, с 1980-го по 2001-й) - 42-летний Даниил и 37-летняя Мария. А также вдова Марина Градская и двое младших детей артиста - 9-летний Саша и 5-летний Ваня.

Марина Градская со старшим сыном Сашей. Мальчика назвали в честь отца. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

И вот спустя год и восемь месяцев после ограбления Даниил Градский обвинил Марину в краже!

Следом заявление в полицию написала и Марина. Заявила, что из особняка Градского исчезли некоторые вещи. Сама вдова с детьми живет в доме неподалеку.

- Исчезновение вещей заметила женщина, которая много лет делает уборку в доме Градских, - рассказывает источник. - Александр Борисович собирал антиквариат, в особняке много старинных вещей. Теперь же из дома пропали антикварные стулья, предметы посуды, семейные фотографии. По словам вдовы, ключи от жилища также есть у старших детей ее покойного мужа. Проводится проверка. Камер видеонаблюдения в доме нет. Записи с камер на территории поселка - изъяты.

Мира не будет?

Но почему Даниил обвинил вдову отца в краже лишь сейчас? Столько времени прошло!

- Скорее всего, на это есть причины. Могу сказать только о последствиях, - заявил KP.RU адвокат Сергей Жорин. - Если выяснится, что один из наследников украл или утаил от других претендентов часть наследственной массы, это будет являться основанием признать человека недостойным наследником. И тогда он лишается своих претензий на раздел имущества. Может быть, с этой целью заявление и было написано.

Может, наследники сейчас пытаются выбить друг друга из списка претендентов? На пятерых делить или на четверых - это, как говорится, две большие разницы.

Судебные тяжбы за наследство уже стартовали. Судья предложила сторонам рассмотреть вариант мирового соглашения. Но пока все застопорилось на оценке имущества, которое оставил Градский. Говорят, старших детей маэстро не устроила первая экспертиза.

КОНКРЕТНО

Наследство Градского: Что делят претенденты

Квартира в центре Москвы. Она находится в Козицком переулке, выходящем на Тверскую, в доме, где когда-то располагался знаменитый Елисеевский магазин. В свое время Градский выкупил целый этаж - помещения площадью 401,5 кв. м. Часть занимает квартира, часть сдается в аренду под офисы - это дает стабильный доход. По оценкам риелторов, объект может стоить до 400 млн рублей.

Квартира в элитном ЖК на Мосфильмовской улице. Стоимость - до 80 млн рублей. Именно здесь музыкант жил с семьей в последние годы, и отсюда, как считается, могли быть вывезены на дачу пропавшие потом 100 млн рублей налички.

Еще одна квартира в Москве. (Детали неизвестны.)

(Отдельно Александр Градский купил две квартиры младшим детям, эта жилплощадь под раздел наследства не подпадает.)

Два жилых дома в Подмосковье, каждый - площадью более 1000 квадратных метров. Один из них находится в коттеджном поселке Новоглаголево. В этом доме хранятся ценные коллекции редких книг и виниловых пластинок. Другой дом - неподалеку.

До 300 млн рублей на банковских счетах музыканта.

Девять земельных участков в Подмосковье площадью от 304 до 2694 кв. м.

Автопарк: Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

Общая стоимость наследства певца и композитора может приближаться к 1 млрд рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В игру вступила третья жена

В число наследников пытается войти и третья жена Градского - Ольга Фартышева. В своем судебном иске она указывает, что 22 года назад после развода с музыкантом имущество не делила. И тоже хотела бы получить свою долю.

Но знакомые певца утверждают, что в свое время у Александра Борисовича была договоренность с экс-супругой: он обеспечивает квартирами детей, помогает им деньгами, лечит родителей жены, и та ни на что не претендует. Правда, договоренность якобы была устная...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можно ли раскрыть кражу почти двухгодичной давности?

- Если говорить не про конкретный случай, а про практику раскрытия краж, могу сказать: с каждым месяцем вероятность раскрытия падает, - объясняет подполковник полиции в отставке, адвокат Станислав Рыбчинский. - Записи с камер видеонаблюдения нет. Следы ДНК, отпечатки - на чем их теперь искать и с чем сравнивать, когда прошло столько времени?