"Положить конец развязанной Западом войне": Главное из речи Владимира Путина на БРИКС

Президент выступил на 15-м саммите БРИКС. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин обратился по видеосвязи к участникам саммита БРИКС, который сейчас проходит в ЮАР. Напомним, что очно нашу страну на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Приводим главные тезисы из обращения главы страны:

МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития, - подчеркнул президент.

Владимир Владимирович отметил, что он против гегемонии кого бы то ни было. Об этом вообще много говорилось на встрече. Например, лидер КНР товарищ Си Цзиньпин тоже признал, что «мир – это общее достояние».

Одним словом, Китай понимает силу своей экономики и не прочь ей воспользоваться, но в Пекине не перестанут упоминать уважение остальных интересов.

ПРИЧИНЫ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

- Именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление, - сообщил Путин.

Президент отметил, что сейчас на Донбассе мы пытаемся «положить конец войне» против жителей региона. Кроме того, Путин поблагодарил партнеров по БРИКС за попытки мирно завершить конфликт.

ТРАНСПОРТ

БРИКС в свое время создавался, как чисто экономическое объединение. Для нас страны-участники особенно важны, как рынки сбыта углеводородов и прочих товаров. Но для этого необходимы быстрые и дешевые транспортные коридоры.

- Я уже говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», который соединит российские порты в северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана и в будущем сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов, - сказал Путин.

Президент предложил создать в БРИКС комиссию по транспорту. Она должна будет заняться развитием межконтинентальной логистики.

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