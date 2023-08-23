Про какую-то физическую валюту речи не идет. Обсуждается виртуальная расчетная единица Фото: EAST NEWS

В эти дни в Южной Африке проходит саммит БРИКС. Помимо стран-основателей в нем участвуют и те, кто претендует войти в этот мировой альянс. Одна из главных тем, которую обсуждают делегаты, - снижение зависимости от американского доллара. Ну и в целом от влияния США. Сделать это можно с помощью единой валюты.

- В рамках объединения БРИКС мы ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается на расчеты в национальных валютах. При этом мы видим возможность создания единых расчетных систем, - заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Единая валюта БРИКС в 2023 году: как будет выглядеть, для чего создается

Про какую-то физическую валюту (вроде бумажных или безналичных евро, принимаемых в каждой стране еврозоны) речи не идет. Обсуждается виртуальная расчетная единица, которая будет применяться в международной торговле. В качестве альтернативы доллару.

- В этой расчетной единице могут выражаться стоимости товарных поставок с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков, - добавил Силуанов.

Другими словами, курс этой расчетной единицы должен быть устойчивым и предсказуемым для всех участников объединения.

- Любые торговые отношения подразумевают платежи по контрактам в ту и другую стороны. В мировой торговле они в основном строятся на валюте, которая является уполномоченным посредником, взаимовыгодным для обеих сторон. До последнего времени это были доллары США. Сейчас оказывается, что это очень рискованный, ненадежный посредник, - считает Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации.

Единая валюта БРИКС: какой будет курс, последние новости на 2023 год

Сейчас страны активно переходят к торговле в национальных валютах. Мы продаем свою нефть за рубли, а покупаем китайские товары за юани. Доля таких расчетов в нашей взаимной торговле с КНР уже составляет 80%. Но основная проблема подобных взаиморасчетов в том, что курсы валют в разных странах меняются по-разному. И продавцы не хотят остаться с условными турецкими лирами или аргентинскими песо (эти страны подали заявки на вступление в БРИКС), чьи курсы в последние годы резко снижаются. Да и с рублями на счетах, честно говоря, мало кто жаждет остаться. Поэтому нужна некая универсальная расчетная единица, которая была бы взаимовыгодной для всех участников международной торговли.

- Эту единую валюту можно привязать к золоту, которое лежит в центробанках БРИКС. И распространить в этой пропорции между все странами-участниками альянса, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Василий Колташов, директор Института нового общества.

Тем не менее привязка к золоту выглядит довольной архаичной. Другой вариант – сделать единую валюту некой средней расчетной единицей, которая зависит от курсов валют всех стран, входящих в альянс. А вес каждой национальной валюты в этой единой расчетной единице будет зависеть от размера экономики каждой страны.

- Санкции Запада провоцируют серьезные проблемы в мировой финансовой системе, поэтому валюта БРИКС могла бы служить стабилизирующим элементом в мире, через нее можно было бы производить международные расчеты, - считает экономист Максим Чирков.

Единая валюта БРИКС: когда создадут и в каких странах может использоваться

Так или иначе создание единой валюты – процесс не быстрый. Хотя аналоги в мире уже были. Это и европейский экю (прародитель евро, появившийся в 1979 году), и специальные права заимствования (СДР), которые до сих пор выпускает Международный валютный фонд. Последние – это квази-валюта, которая основана на курсах сразу нескольких валют крупных стран – доллара, евро, иены, фунта и юаня.

Примечательно, что создать единую валюту стран БРИКС еще в 2018 году предложили на заседании клуба «Валдай». Сейчас этот процесс может интенсифицироваться.

СПРАВКА «КП»

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На страны БРИКС приходится 27% мировой поверхности суши, 43% мирового населения и 26% мирового ВВП. При этом в последний год присоединиться к этому условному экономическому блоку захотели два десятка государств. В том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Положить конец развязанной Западом войне": Главное из речи Владимира Путина на БРИКС

Президент выступил на 15-м саммите БРИКС (подробнее)

Си Цзиньпин заблудился, премьер Индии спрятал табличку: как проходит саммит БРИКС в ЮАР

Что увидели обозреватели «Комсомолки» в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге (подробнее)