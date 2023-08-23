Зарабатывали сотни миллионов рублей: Что известно о владельце рухнувшего самолета, пассажиром которого числился Евгений Пригожин

Самолет упал вечером 23 августа 2023 года

Вечером 23 августа 2023 года в Бологовском районе Тверской области произошло крушение самолета. По словам очевидцев, высоко летевшее в небе судно неожиданно начал падать практически вертикально, оставляя за собой дымовой след. Прямо перед столкновением с землей самолет перевернулся вниз хвостом, после чего разбился. По данным МЧС, на борту находилось 10 человек, трое из них – члены экипажа. По предварительной информации, в списках пассажиров было имя Евгения Пригожина.

Росавиация и СК России по Тверской области уже начали расследование. Известно, что разбившееся судно Embraer принадлежало компании ООО «МНТ-Аэро». Теперь специалистам предстоит установить, как сработали диспетчерские службы и радиотехническое оборудование.

Судно, по словам очевидцев, разорвало на части

Компания «МНТ-Аэро» существует с 2006 года. Зарегистрирована в Москве. Она занимается арендой и лизингом воздушных судов и авиационного оборудования, а также ремонтом машин и оборудования, перевозками воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию, экскурсионными и туристическими услугами. Спектр услуг внушительный, соответствующие и доходы. За 2022 год компания получила больше 18 миллионов рублей. Выручка составила больше 6 миллионов рублей.

По данным Госзакупок, компания осуществляла и более крупные сделки. В 2016 году одна из них была заключена на авиационно-техническое обслуживание Як-42Д. Сумма договора - 140 миллионов рублей. Единственным учредителем и гендиректором ООО «МНТ-Аэро» числится московская предпринимательница Ольга Губарева. Ранее учредителями были владельцы другой авиакомпании «ЮниДжет».

Сейчас на месте работают следователи Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ольга Губарева также является гендиректором ООО «Сталь Эст», занимающегося оптовой торговлей станками и производством различного оборудования, в том числе металлообрабатывающего и для добычи полезных ископаемых. Выручка этой компании за 2022 год составила больше 68 миллионов рублей.

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