Самолет развалился на две части: что происходит на месте авиакатастрофы в Тверской области

По данным МЧС России, на борту находились 10 человек – пассажиры и члены экипажа Фото: EAST NEWS

К месту крушения частного самолета, в котором мог быть глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, съехались представители различных ведомств. Журналист КП Ольга Трофимова первой добралась до площадки, куда рухнул борт. Показываем, что происходит на месте крушения самолета в Тверской области.

Частный самолет Embraer Legacy упал в Бологовском районе на опушке рядом с лесом. Издалека видны обломки самолета. Они сильно обгорели.

Потерпевший крушение в Тверской области самолет развалился на две части Фото: EAST NEWS

- В поле темень, валяется кусок фюзеляжа. Видно только краснеющую ленту ограждения, много полицейских по периметру. Снимать не дают под угрозой задержания, - передает корреспондент KP.RU.

Сейчас к месту ЧП стекаются машины различных ведомств: работают сотрудники МЧС, Росавиации, следователи.

- Гражданские машины разворачивают, никому не дают проехать. Много любопытных - высовываются из машин с вопросами к полицейским о том, здесь ли упал самолет, - добавляет журналист. – Видно, что самолет развалился на две части. Одна валяется недалеко от поселка, а основная в глубине, в лесу, с дороги не просматривается и пройти за оцепление нельзя. Ни света, ни зарева никакого не видно, просто темнота.

Сейчас к месту ЧП стекаются машины различных ведомств Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Сейчас специалисты ищут черные ящики, собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета.

Гражданские машины разворачивают, никому не дают проехать Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Частный самолет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным МЧС России, на борту находились 10 человек – пассажиры и члены экипажа. Предположительно, все они погибли. В Росавиации сообщили, что уже обнаружили восемь тел. Известно, что самолет принадлежал ЧВК «Вагнер». Руководитель организации Евгений Пригожин числился среди пассажиров, но точная информация о его местонахождении неизвестна.