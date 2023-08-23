Самолет развалился на две части: что происходит на месте авиакатастрофы в Тверской области

По данным МЧС России, на борту находились 10 человек – пассажиры и члены экипажа
Фото: EAST NEWS
К месту крушения частного самолета, в котором мог быть глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, съехались представители различных ведомств. Журналист КП Ольга Трофимова первой добралась до площадки, куда рухнул борт. Показываем, что происходит на месте крушения самолета в Тверской области.
Частный самолет Embraer Legacy упал в Бологовском районе на опушке рядом с лесом. Издалека видны обломки самолета. Они сильно обгорели.
Потерпевший крушение в Тверской области самолет развалился на две части
Фото: EAST NEWS
- В поле темень, валяется кусок фюзеляжа. Видно только краснеющую ленту ограждения, много полицейских по периметру. Снимать не дают под угрозой задержания, - передает корреспондент KP.RU.
Сейчас к месту ЧП стекаются машины различных ведомств: работают сотрудники МЧС, Росавиации, следователи.
- Гражданские машины разворачивают, никому не дают проехать. Много любопытных - высовываются из машин с вопросами к полицейским о том, здесь ли упал самолет, - добавляет журналист. – Видно, что самолет развалился на две части. Одна валяется недалеко от поселка, а основная в глубине, в лесу, с дороги не просматривается и пройти за оцепление нельзя. Ни света, ни зарева никакого не видно, просто темнота.
Сейчас к месту ЧП стекаются машины различных ведомств
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Сейчас специалисты ищут черные ящики, собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета.
Гражданские машины разворачивают, никому не дают проехать
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Частный самолет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным МЧС России, на борту находились 10 человек – пассажиры и члены экипажа. Предположительно, все они погибли. В Росавиации сообщили, что уже обнаружили восемь тел. Известно, что самолет принадлежал ЧВК «Вагнер». Руководитель организации Евгений Пригожин числился среди пассажиров, но точная информация о его местонахождении неизвестна.
К месту крушения частного самолета, в котором мог быть глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, съехались представители различных ведомств
Фото: Ольга ТРОФИМОВА