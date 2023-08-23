"Услышал два взрыва": Очевидец описал крушение самолета в Тверской области

Крушение официально комментировали в МЧС России, заявив о гибели всех 10 людей, которые были на борту Фото: соцсети

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа в тихом поселке городского типа Куженкино в Тверской области. В поле рухнул частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург. В поселке, где от силы проживает две тысячи человек, все поднялись на уши – таких крупных ЧП они еще не видели. Местные массово ринулись к окнам и во двор, увидев в небе бизнес-джет с черным дымом из хвоста.

- Я сидел дома и вдруг услышал два взрыва. Испугались, что украинский беспилотник летит к нам. Вышел на балкон. Смотрю, самолет летит в сторону села Куженкино, - рассказал spb.kp.ru очевидец Павел. – Борт начал стремительно падать. Рухнул в поле. После этого был еще один мощный взрыв. Мы с другом поехали туда смотреть, что произошло.

По словам Павла, их ждала груда железа. Выжить экипажу и пассажирам было не удалось.

- Я стоял прямо в 20 метрах от ЧП. Рядом с обломками валялись части тела. У кого-то отрезало половину туловища. Стало понятно, что это частный самолет. Но кто там был – не распознать. Судя по одежде, люди были в обычных повседневных футболках, штанах. Но там все было разорвано, в грязи, в пыли. Все почти сгорело. Так что, повторюсь, сложно разобрать, - вспоминает Павел.

Местный житель утверждает, что не весь самолет рухнул в поле. Некоторые его части отвалились в воздухе и разлетелись по поселку.

- Например, крыло упало в 15 километрах от поселка. Некоторые маленькие части падали близко к трассе, к участкам. Но никто из местных не пострадал, - уверен парень.

Борт начал стремительно падать Фото: EAST NEWS

По словам Павла, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые принялись тушить пожар. Но жителям поселка они ничего не комментировали. Теперь все гадают, кто именно был на борту, и что случилось с бизнес-джетом. Сразу несколько человек отказались от комментариев, опасаясь шумихи вокруг происшествия.

- На месте, - говорит один из жителей Куженкино, предоставивший редакции видео с места ЧП.

Вероятно, поисковые работы будут идти всю ночь Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Добавим, что крушение официально комментировали в МЧС России, заявив о гибели всех 10 людей, которые были на борту. Среди них трое членов экипажа и семь пассажиров. Однако тела некоторых все еще не нашли. Вероятно, поисковые работы будут идти всю ночь. На месте дежурят и следователи. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет развалился на две части: что происходит на месте авиакатастрофы в Тверской области

Потерпевший крушение в Тверской области самолет развалился на две части (подробнее)

Биография Евгения Пригожина: Что известно о создателе ЧВК «Вагнер» и его военной компании

Биография Евгения Пригожина. Сайт KP.RU собрал главное, что известно о создателе ЧВК «Вагнер» и его детище (подробнее)