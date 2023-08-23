На борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились 10 человек Фото: REUTERS

Росавиация опубликовала полный список пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Тверской области 23 августа 2023 года. По данным ведомства, в числе пассажиров находились бизнесмен Евгений Пригожин и его коллега Дмитрий Уткин.

На борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились пассажиры Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин, сообщили в Росавиации. Также на борту находились командир экипажа Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, уточнили в ведомстве.

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, среди них значится российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Видео с места крушения частного самолета в Тверской области появилось в Сети.

Все, что известно про крушение самолета в Тверской области, здесь на KP.RU.