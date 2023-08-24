Росавиация подтвердила гибель 10 человек Фото: REUTERS

Специалисты продолжают работать на месте крушения самолета в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин.

Сайт KP.RU публикует видео и фото с места крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.

Фото: REUTERS

Фото: соцсети

Последние новости о крушении самолета Евгения Пригожина

Очевидцы рассказали KP.RU, что услышали несколько хлопков, которые раздались в небе. После этого самолет Embraer Legacy развалился и рухнул в поле. Хвостовая часть отлетела на дальнее расстояние. Специалисты оцепили весь участок. Но основная работа ведется возле основных обломков самолета. Там сейчас ищут черные ящики.

Фото: соцсети

- Если вначале местные жители могли спокойно проехать по дороге мимо обломков борта, то сейчас оцепление усилили. На въезде на станцию Куженкино перегородили дорогу КамАЗом. Проверяют документы у всех выезжающих, - передает с места ЧП журналист «Комсомольской правды» Ольга Трофимова.

- Проселочная дорога не освещается, вокруг темнота. Но машин становится все больше – постоянно подъезжают служебные автомобили МЧС, полиции, скорой помощи, - добавляет Ольга Трофимова.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Погибшие при крушении самолета

Росавиация подтвердила гибель 10 человек. В списке владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель компании Дмитрий Уткин, а также: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев, командир экипажа Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Разрешение на полет было получено.

K полю подъезжают машины полиции и МЧС Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Специалисты продолжают работать на месте крушения Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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