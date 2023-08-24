Росавиация подтвердила гибель 10 человек
Фото: REUTERS
Специалисты продолжают работать на месте крушения самолета в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин.
Сайт KP.RU публикует видео и фото с места крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года.
Фото: REUTERS
Фото: соцсети
Очевидцы рассказали KP.RU, что услышали несколько хлопков, которые раздались в небе. После этого самолет Embraer Legacy развалился и рухнул в поле. Хвостовая часть отлетела на дальнее расстояние. Специалисты оцепили весь участок. Но основная работа ведется возле основных обломков самолета. Там сейчас ищут черные ящики.
Фото: соцсети
- Если вначале местные жители могли спокойно проехать по дороге мимо обломков борта, то сейчас оцепление усилили. На въезде на станцию Куженкино перегородили дорогу КамАЗом. Проверяют документы у всех выезжающих, - передает с места ЧП журналист «Комсомольской правды» Ольга Трофимова.
- Проселочная дорога не освещается, вокруг темнота. Но машин становится все больше – постоянно подъезжают служебные автомобили МЧС, полиции, скорой помощи, - добавляет Ольга Трофимова.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Росавиация подтвердила гибель 10 человек. В списке владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель компании Дмитрий Уткин, а также: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев, командир экипажа Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.
Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Разрешение на полет было получено.
K полю подъезжают машины полиции и МЧС
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Специалисты продолжают работать на месте крушения
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета (подробнее)
"Услышал два взрыва": Очевидец описал крушение самолета в Тверской области
Очевидец рассказал про крушение самолета в Тверской области (подробнее)