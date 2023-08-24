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23 августа 2023 года в Тверской области разбился частный самолет, на борту которого было 10 человек. Все, кто был на борту, погибли. Среди пассажиров в списке Росавиации значились владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и основатель частной военной компании Дмитрий Уткин.

Главные факты из биографии Евгения Пригожина мы сообщали в этой статье. Рассказываем, что известно о Дмитрии Уткине.

ЧВК «Вагнер» названа так в именно в его честь - Дмитрия Уткина. Собственно, «Вагнер» - это его позывной.

Кто такой Дмитрий Уткин - основатель ЧВК "Вагнер"

Дмитрий Валерьевич Уткин. 53 года. Российский офицер спецназа Генштаба Вооруженных сил России. Подполковник запаса и кавалер четырех орденов Мужества.

Высшее образование Дмитрий получал в Ленинграде - поступил в военное училище.

Участник первой и второй чеченских войн.

До 2013 года был командиром отдельного отряда спецназа главного управления Генштаба. Вышел в отставку в звании подполковника.

После увольнения из армии работал в компании «Moran Security Group», которая боролась с морскими пиратами.

Участвовал в операции по воссоединению Крыма с Россией. Сразу после нее, в мае 2014 года вместе с группой инструкторов-ветеранов организовал под Ростовом-на-Дону базу подготовки бойцов и стал командиром собственного спецподразделения. Именно тогда он и взял позывной «Вагнер».

Вместе со своим отрядом участвовал в нескольких знаковых боях: в 2014 году в боях у Металлиста в ЛНР и за Луганский аэропорт, в 2015 году - в боях за Дебальцево.

Осенью 2015 года ЧВК переехала в Сирию. «Музыканты» сыграли решающую роль при штурме Пальмиры.

С 2022 года участник спецоперации России на Украине.

Кавалер четырех орденов мужества (за все время существования награды четырёх орденов Мужества были удостоены всего лишь несколько человек).

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23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет. На его борту было 10 человек, семь пассажиров, трое членов экипажа.

В списках числился и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Росавиация подтвердила: он был на борту разбившегося самолета, все пассажиры которого погибли.

Сайт KP.RU следит за последними новостями о крушении самолета и приводит основные факты биографии Евгения Пригожина (подробности)