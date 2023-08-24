Что говорят жители Куженкино о крушении бизнес-джета Евгения Пригожина

После крушения бизнес-джета Пригожина о селе Куженкино узнала вся страна Фото: Александр РОГОЗА

Село Куженкино в Тверской области, где вечером 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Евгения Пригожина, «оккупировали» все федеральные СМИ. В четверг, на следующий день после катастрофы, в местных «Продуктах» сегодня аншлаг.

- Печально, конечно, что о существовании нашего села вы узнали вот так, - вздыхает продавщица из единственного на всю округу магазинчика, отпуская очередным журналистам палку докторской колбасы и батон.

Село Куженкино в Тверской области, где вечером 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Евгения Пригожина, «оккупировали» все федеральные СМИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рекордный оборот. У оцепления с ночи дежурят больше десятка камер всех федеральных каналов. Смотаться по трассе до ближайшего кафе - рискованно. Вдруг что-то интересное пропустишь?

Куженкино - село совсем небольшое, хоть и стоит на федеральной трассе Москва - Санкт-Петербург. Штук тридцать частных домов, две кирпичные двухэтажки и трехэтажка у сельского клуба. Так что падение самолета здесь видел (ну или хотя бы слышал) каждый второй.

Куженкино - село совсем небольшое, хоть и стоит на федеральной трассе Москва - Санкт-Петербург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В двадцати километрах от Куженкино городок Бологое, про который в конце 1980-х всему Союзу напели «Веселые ребята». (Который, как известно, где-то между Ленинградом и Москвой). 40 км в сторону столицы - город Вышний Волочек.

Дорога, которую перегородили машинами суровые полицейские с автоматами, по сути, и не ведет никуда. Дальше, километрах в двух отсюда, только коровники - в них трудятся несколько семей. Но живут они все равно в Куженкино.

Дорога, которую перегородили машинами суровые полицейские с автоматами, по сути, и не ведет никуда. Фото: Александр РОГОЗА

Несколько съемочных групп рванули было через заросшую лесную дорогу, чтобы тайно подобраться поближе к месту падения обломков самолета. Поснимать. Но в лесу на всех дорогах стоят машины ДПС. Так что в лучшем случае приходится довольствоваться созерцанием крыш палаток МЧСников, которые разбиты на поле с обломками - здесь спасатели во время пересменок отдыхают, кушают, здесь же находится оперативный штаб и узел связи.

Утром к «блокпосту» с трассы внезапно свернула целая колонна. Автобусы, военная техника для перевозки личного состава и микроавтобусы в эскорте полицейских легковушек. Внутри - мужчины в камуфляже.

Несколько съемочных групп рванули было через заросшую лесную дорогу, чтобы тайно подобраться поближе к месту падения обломков самолета. Поснимать. Но в лесу на всех дорогах стоят машины ДПС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предположительно, этот «отряд» должен будет прочесать окрестный лес в поисках новых улик и фрагментов развалившегося самолета.

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