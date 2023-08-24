Геннадий Онищенко: За полтора часа до крушения самолета Пригожин спешил на важную встречу

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, я слышал что вы встречались с Евгением Пригожиным примерно в 14.00.

- Да. Мы должны были на прошлой неделе встретиться. Но не получилось из-за форума «Армия-2023». Мы встретились вчера у него в офисе в центре города… У меня цель была - обсудить предстоящее начало учебного года, когда мы запускаем новую программу среди старшеклассников о школьном питании, о рациональном питании. Она уже семь лет идет и каждый год она со своими акцентами. В этом году – «Питание в школе и дома»… Мы обсудили и пришли к выводу, что надо это делать. И что мы будем иметь поддержку. Поскольку его бизнес был и есть, в том числе, и в школьном питании.

- Речь о его комбинате в Подмосковье?

- Да, в Подольске. Сейчас этот комбинат работает на приготовление примерно 100 тонн в сутки готовых первых, вторых блюд.

- Эта встреча, была по вашей инициативе или по его?

- Мы на эту встречу договаривались давно, еще когда был ПМЭФ. Я хотел там встретиться. Потому что год приближался, надо было обсудить.

Закончился примерно наш разговор с ним где-то в 15.20, и он еще спешил на какую-то встречу. Даже в нашем разговоре не было о том, что он улетает в Петербург.

- Как Пригожин выглядел, как у него было настроение? Вы же впервые встретились после попытки мятежа?

- Да. Он энергичный, похудевший, но такой же напористый. Но вот эти вопросы, о которых вы сейчас затронули (мятеж - ред.), практически мы не обсуждали. Мы тепло расстались, и я, честно говоря, сегодня рано утром прочитал об этой трагедии. Соболезнования членам семьи Евгения Викторовича и всех пассажиров этого рейса, и экипажа. Где-то в 17 с небольшим они взлетели, уже в 18.20 самолет потерпел катастрофу. Поэтому я был одним из… (последних, с кем он виделся.)

Мы 40 минут с ним поговорили, и он поспешил уже поехать на следующую встречу. Он где-то по дороге еще раз встретился, видимо, с тем человеком, фамилию которого я называть не буду.

- А вы знаете эту фамилию?

- Конечно, знаю. Это известный в нашей стране человек, который сопричастен с управлением нашего государства.

Евгений Викторович погиб, он был яркий человек, я его знаю с 2006 года, когда у нас в Петербурге проходила «восьмерка», когда 8 глав ведущих государств приезжали к нам. И мы с ним отрабатывали тему обеспечения их безопасного и качественного питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес-джет Евгения Пригожина: Полет ради одной жизни

Военкор «КП» Александр Коц вспомнил, как разбившийся самолет вывозил журналистов из Афганистана – чтобы спасти человеческую жизнь (подробнее)

Фото и видео с места крушения самолета Евгения Пригожина: Огонь, обломки, оцепление

Сайт KP.RU публикует видео и фото с места крушения самолета Евгения Пригожина (подробнее)