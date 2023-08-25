20 минут в тюрьме и фото «клубничного блондина»: как Трамп сдавался властям в Джорджии

Трамп у трапа самолета, который доставил экс-президента в США в штат Джорджия. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в аэропорт Атланты, чтобы добровольно сдаться местным властям в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы. Ранее штат Джорджия обвинил Трампа в попытке при помощи вымогательства изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. По данным следствия, он требовал от чиновников ему добыть не достающие для победы голоса.

Трамп направился в тюрьму округа Фултон, где прошел формальную процедуру ареста. Правда, «сидеть» ему пришлось недолго – уже через 20 минут его освободили из-под стражи под залог в 200 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей). Кортеж покорно ожидал бывшего президента у заднего входа в тюрьму, перегороженного служебными автобусами. При этом сам приезд Трампа был организован по высшему разряду: здание оцепила полиция, небо патрулировали вертолеты, а движение по прилегающим улицам было полностью перекрыто.

Словесные баталии сторонников и противников Трампа у здания суда. Фото: REUTERS

Во время ареста бизнесмена обыскали, сфотографировали и сняли отпечатки его пальцев. Теперь на сайте тюрьмы даже есть запись с данными о Трампе под номером P01135809. Согласно картотеке, его вес составляет 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра, а сам экс-президент описывается как «белый голубоглазый блондин с рыжеватыми волосами» [в дословном переводе «клубничными» – прим. ред.].

Стоя у трапа самолета перед обратным вылетом из Атланты, Трамп в очередной раз настоял на своей невиновности так же, как ранее отверг три других пакета уголовных обвинений.

– То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого. То, что они творят, – вот это и есть попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию, – посетовал политик.

Тем временем Трамп снова вошел в историю – он стал первым человеком, который, занимая ранее должность президента США, был сфотографирован под арестом. На снимке бывший глава Белого дома смотрит исподлобья и специально не демонстрирует улыбку, чтобы его внешний вид был более вызывающим.

Тюремную фотографию опубликовал сам Трамп в социальной сети Х (ранее Twitter). Это был первый пост политик в соцсети с 2021 года, и он набрал 16 миллионов просмотров за час после публикации. Снизу он подписал фото фразами «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся» и ссылкой на свой сайт. Одним из первых отреагировал на пост Илон Маск, нынешний владелец этой соцсети, написав всего два слова: «Следующий уровень».

Полицейский снимок экс-президента США Трампа. Фото: REUTERS

Не растерялся и сын экс-президента Дональд Трамп-младший, моментально запустивший продажу сувениров с фотографией своего отца под арестом. В его интернет-магазине уже можно приобрести футболку за 29,9 доллара (чуть более 2800 рублей), кружку за 15,99 доллара (примерно 1500 рублей) или плакат за 19,9 доллара (почти 1900 рублей). Вместе с тем Трамп-младший подчеркнул, что не будет пытаться нажиться на продукции.

– Чтобы было ясно, вся прибыль от продажи этой продукции будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой, – написал он.

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