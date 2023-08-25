Не смогла продать квартиру за 60 млн рублей в Москве: София Ротару бросила дорогое жилье и уехала за границу к сыну

София Ротару всю недвижимость записывала на себя и сына. Теперь докупает жилье внукам Фото: соцсети

Самая известная певица на Украине София Ротару владеет в Москве шикарной недвижимостью. Однако продать ее Ротару не смогла: артистка с украинским гражданством понимает, что не сможет перевести крупную сумму заграницу, где сейчас живут ее сын и внуки.

Почти год 76-летняя София Ротару не давала о себе знать в соцсетях. Но 24 августа 2023 года певица опубликовала фото с сыном – в день его 53-го дня рождения. Поклонники тут же стали вычислять, где сделан яркий кадр на фоне поля и подсолнухов: спешим сообщить - фото старое, архивное, публиковалось несколько раз, в том числе два года назад. Многие артисты (которым есть что скрывать или чтобы составить о себе ложное впечатление) стали публиковать в соцсетях архивные фото и видео материалы, чтобы не раскрывать своего настоящего времяпровождения или местопребывания. Могут даже геолокацию проставить вымышленную: а поклонники все принимают за «чистую монету».

Гостиница Ротару в Ялте Фото: соцсети

Последняя актуальная информация, которая появлялась полгода назад о Ротару, была такой: София Михайловна, как и прежде, живет в своем особнячке - в элитном поселке в 30 км от Киева. Но среди представителей шоу-бизнеса появилась информация о том, что этим летом София Ротару воссоединилась с сыном, невесткой и внуком – они больше года живут в Италии. Ранее именно в Италии София Ротару купила заграничный домик, оформив его на единственного сына Руслана. Руслан Евдокименко обосновался в Италии с женой Светланой, 29-летним сыном Анатолием, а его 22-летняя дочь София живет в США, но часто навещает родню. Певица Ротару тоже присоединилась летом к сыну, невестке и внуку.

Дача рядом с Ялтой, в поселке Никита Фото: соцсети

Продюсер Илья Саглиани рассказывает kp.ru: «По слухам Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей. А квартира в Москве стоит закрытая. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с правильной (патриотической) позицией станет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично».

В Москве у Ротару в собственности апартаменты в 120 квадратных метров на улице Зоологической. Похожие квартиры сейчас выставлены на продажу за 60 миллионов рублей. Коммуналку оплачивает помощница по хозяйству, поклонница еще с советских времен. Появились слухи, что недвижимость Ротару хочет переписать на преданную помощницу.

Дом на улице Зоологической, где у Ротару квартира Фото: НТВ

Консьержка не видела Софию Михайловну здесь два с половиной года. Как же появилась эта квартира у Ротару? 20 лет назад после смерти мужа София Ротару с семьей сына собиралась переехать из Украины в Россию. Певица рассказывала: «Одно время думали перебраться в Москву, но потом все-таки остановились на Киеве. Там уже жила моя сестра Аурика, родня жены сына. Сначала жили в квартире, а потом переселились в дом». По легенде София Ротару сама купила квартиру в Москве. И певица останавливалась в ней, когда прилетала выступать. Однако недавно бывший российский директор Софии Ротару Ольга Коняхина сообщила, что квартиру на Зоологической организовал для Ротару Юрий Лужков: «Выделили квартиру, потому что такая певица, как она, приезжает часто, а останавливается в гостиницах».

София Ротару с сыном, невесткой и внуками Фото: соцсети

Народная артистка СССР София Ротару самые большие деньги заработала в годы активной концертной деятельности в гастрольных турах по российским городам. Много писали, что зарабатывать она любила гонорары наличкой – в конвертах. Последние 6 лет Ротару активно не гастролировала – возраст: но на частных мероприятиях (до пандемии) певица пела в нашей стране за гонорар размером $50 тысяч. Ротару до пандемии активно пела на юбилеях, свадьбах и других заказниках, но не афишировала заработки в России – запрещала снимать ее на этих мероприятиях. Гонорары звезда вкладывала в заграничное образование внуков и в недвижимость. София Ротару всегда была главной кормилицей семьи: сын и невестка работали как ее концертная команда.

В России у Софии Ротару есть также имущество в Крыму. Квартиру в Ялте на улице Гоголя площадью 178 кв м певица давно продала. Дом у Ротару в пригороде Ялты – поселке Никита, его она не продавала, так как это память о муже. А вот дорогой объект - гостиницу (переписана на сына) за пять лет продаж никто не купил, так как за нее просили очень большие деньги (20 млн. евро). Закрытая гостиница стоит в центре Ялты – она на 12 номеров, плюс ресторан. Отель певица открыла в 2008-м году, а задолго до этого она брала эту землю в аренду на 20 лет, потом выкупила. София Михайловна обещала построить центр для талантливых детей, но вместо него вырос бизнес-проект: гостиница для богачей и ресторан. Кстати, тогда же (2008 год) Софии Ротару по решению крымского парламента бесплатно выделили 14 соток земли в поселке Массандра, где она выращивала овощи для своего ресторана при гостинице. До 2019 года отель приносил семье Ротару доход. Когда закрыли сезон 2019-го, тогда же закрыли отель и выставили на продажу - безрезультатно.

Говорят, что недавно София Ротару приобретала жилье за границей (Европа и США) и записывала его на внуков.

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