Звезды 45+ в купальниках: Екатерина Климова, Валерия и Ольга Кабо блистают роскошными фигурами

Екатерина Климова прикладывает много сил, чтобы быть в форме Фото: соцсети

До конца лета осталась неделя. Звезды наслаждаются последними днями отдыха перед началом нового телевизионного, гастрольного, театрального, концертного сезона. А кто-то уже вернулся и демонстрирует фото из отпуска.

Показываем фигуры звезд, которые в августе похвастались в социальных сетях своими снимками в купальниках.

Наталья Сенчукова, 52 года

Певица продемонстрировала пикантную татуировку на животе. Муж певицы Виктор Рыбин сделал фото Натальи на палубе их теплохода в Подмосковье. Наталья Сенчукова теперь принимает солнечные ванны только после обеда, так как несколько лет назад вылечила базалиому (злокачественное новообразование кожи). У Рыбина также диагностировали базалиому. Супруги благополучно вылечились, но теперь каждое лето соблюдают определенные правила. Сенчукова рассказала нам: «К счастью, эта болезнь излечима. Мы вылечились давно. Теперь загораем правильно, научились через свои ошибки. Онколог сказал нам, что в нашей широте можно загорать после 16 часов. Но обязательно надо намазаться солнцезащитным кремом. Летом быть бледной не хочется, поэтому люблю немного загореть. Если переборщить, то будут морщинки. Поэтому все должно быть в меру».

Наталья Сенчукова теперь загорает только после 16 часов Фото: соцсети

Екатерина Климова, 45 лет

Актриса провожает лето в круизе по Волге. Компанию Екатерине Климовой составили младшая дочь Белла, подруга артистка Татьяна Лютаева с внучкой Никой. Звезда сериалов Климова не упустила момент и как только появилось солнце отправилась загорать на палубу корабля. Екатерина позирует грамотно: встала по направлению ветра, показала татуировку на бедре. Мать четверых детей тратит много времени и сил, чтобы сохранять красоту и молодость: лучшие косметологи, современные процедуры, спорт. Климова говорит: «С годами я все больше и больше люблю пилатес. Внешняя красота – это то, над чем после 40 лет приходится работать. Генетика, конечно, хорошо, но все зависит от человека, его вкуса. Я дружу с клиниками, врачами, слушаю советы, стараюсь узнавать о новых технологиях, процедурах, но при этом боюсь кардинальных экспериментов. Какой совет могу дать? Уход должен быть регулярным и нужно делать то, что посоветует косметолог. Когда надо начинать делать? Как можно раньше».

Екатерина Климова путешествует по Волге Фото: соцсети

Валерия, 55 лет

Певица проводила лето на итальянском курорте, загорая не так как остальные туристы. Валерия знает секрет здоровой кожи без морщин – никакого загара на палящем солнце. Валерия попросила мужа передвинуть лежак с солнцепека в тень именно поэтому. Певица поясняет: «Удивительно, как с годами поменялось мое отношению к загару. Последний месяц лета идет, а я всего пару раз лежала на солнышке. Теперь в свои 55 лет берегу оставшийся коллаген, он разрушается под воздействием солнечных лучей».

Валерия после 55 лет стала прятаться от солнца Фото: соцсети

Ольга Кабо, 55 лет

Актрисе повезло с генетикой. Однако Ольга Кабо после 50 лет регулярно проходит оздоровительные процедуры. Перед началом театрального сезона она провела отпуск в оздоровительном санатории города-курорта Геленджика. Кабо прошла целый комплекс процедур: гидромассажи, душ Шарко, йога, бассейн и др. И конечно ежедневно бывала на море.

Ольга Кабо перед театральным сезоном отдохнула и оздоровилась в Геленджике Фото: соцсети

Алена Свиридова, 61 год

Певица отдыхает от гастрольной жизни на любимой даче в Керчи. Для Алены Свиридовой здесь лучший отдых: «Цветы благоухают, соловей заливается, все идеально чисто, уютно, супчик на плите, кефирчик и домашние яйца в холодильнике, зелень на грядке, гитара в кофре. Счастье!» На днях в Крыму артистка отпраздновала день рождения и сделала этот снимок: гитара здесь для аналогии с шикарной фигурой Алены.