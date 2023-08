Мы потеряем человеческий облик: что произойдет при колонизации Марса людьми

Марсианские колонисты будут выживать, но при этом размножаться

Если верить многочисленным опросам, сотни, а то и тысячи землян хотели бы переселиться на Марс. Мечтателям благоволит технический прогресс – Илон Маск с 2012 года мастерит межпланетный космический корабль - Starship, пригодный для перелета многочисленных пассажиров.

Инженеры разрабатывают термоядерные двигатели – чтобы быстрее добираться.

Теоретики еще раньше – с 2001 года – прикидывают, сколько должно быть людей в первой марсианской колонии, подразумевая такое их количество, чтобы колония оказалась успешной.

Маск планирует переселись 80 тысяч человек. Просто побольше. Более-менее обоснованные идеи скромнее – от 100 до 500 человек.

Наиболее реальными считаются расчеты, которые в 2020 году провел Жан-Марк Салотти (Jean-Marc Salotti), профессор компьютерных наук в Высшей национальной школе познания Политехнического института Бордо во Франции (Ecole Nationale Superieure de Cognitique, Institut Polytechnique de Bordeaux). Он пришел к выводу, что колония сможет выжить, если будет насчитывать 110 человек.

«Марсианам» придется много сообща трудиться

Недавно появились более оптимистичные прогнозы. Исследование американских ученых из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии (George Mason University in Fairfax, Virginia) показало: хватит и 22 колонистов. Не пропадут – протянут, как минимум 28 лет.

Пересчитывала будущих марсиан хитрая компьютерная модель, которая имитировала марсианскую колонию. «Размышления» почти искусственного интеллекта были основаны на сотнях опросах специалистов, побывавших в экстремальных условиях – в космосе, на полярных станциях, в подводных лодках, выживших в боевых действиях.

Снизить необходимое число колонистов удалось за счет своего рода «индивидуального подхода» к каждому.

- Астронавты или обычные люди, которые поселятся на Марсе не аморфные сущности - их социальность и психология будут играть решающую роль в миссиях, подчеркнула Анамария Береа (Anamaria Berea), доцент кафедры вычислительной техники, участвовавшая в исследованиях.

Земляне, поселившиеся на Марсе, обязательно начнут меняться

Таким образом, модель рассматривала не абстрактные «единицы», а людей с разными характерами, психотипами, опытом, манерами общения, навыками – даже с определенным особенностями метаболизма и реакцией на изменения в окружающей среде.

Оптимальное сочетание индивидуальных особенностей и дало минимум в 22 человека. Но при трех условиях: во-первых, колонисты покладистые, во-вторых, не нервные – невротики могут быть, но не более трех-четырех. И, наконец, они сохраняют связь с Землей. Подразумевается, что каждые 78 недель с Земли будет пребывать грузовой корабль.

Трудности вторых. И третьих

Ученые из Национальной биологической лаборатории в Бразилии (Laboratorio Nacional de Biociencias) вместе с коллегами из США (Department of Biological Sciences, Florida International University) и Польши (Department of Philosophy and Cognitive Science, University of Information Technology and Management) в статье с интригующим названием Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base, предостерегли: со временем вся марсианская колония рискует потерять нормальный человеческий облик - мутирует под действием радиации. На Марсе, который почти лишен защитного магнитного поля, она очень сильна – и Солнечная, и космическая.

Чтобы не превратиться в каких-нибудь отвратительных монстров, переселенцам придется стать жестокими. И препятствовать появлению детей с явными врожденными генетическими уродствами.

Авторы статьи предлагают забеременевшим сразу вставать на принудительный генетический учет и периодически проверять, что у них там в чревах зреет.

Но какие-то мутанты все равно появятся – всё из-за той же радиации, которая будет настойчиво повреждать ДНК.

Ведь колонисты не смогут безвылазно прятаться где-нибудь в недрах. Придется выходить на поверхность для некой созидательной деятельности — что-нибудь, к примеру, выращивать или строить. Тогда каждые 500 дней они будут получать дозы радиоактивного облучения, которые в шесть раз превышают максимально разрешенные для сотрудников земных ядерных объектов.

Мутанты появятся, главное, чтобы уроды не расплодились

Но есть вероятность, что некие случайные генетические изменения окажутся полезными на Марсе. Например, изменится цвет кожи. В ней может появиться больше меланина — темного пигмента, который обеспечит естественную защиту от облучения. Или станет больше того, который еще темнее - эумеланина. Такими пигментами, кстати, стали защищаться почерневшие до неузнаваемости грибы, вырастающие в ядерном пекле - даже в тех местах, на которые «плеснуло» расплавленным веществом из активной зоны реактора Чернобыльской АЭС. И лягушки. Вроде бы и люди могут со временем «перекраситься» подобным образом. И стать чернее любого африканца – в защитных целях.

Еще один бонус: стерильная марсианская среда «победит» неистребимые инфекционные заболевания. Ведь на Марсе, похоже, нет своих микробов — по крайней мере, они до сих пор не попали в поле зрения исследовательских аппаратов. А сколько протянут завезенные с Земли? Вряд ли, что долго.

Побочный эффект: за ненадобностью может атрофироваться иммунная система. Что сделает крайне опасным общение - особенно интимное - с вновь прибывшими землянами. Смертельную угрозу будут таить даже банальные хламидии.

В связи с возможной угрозой ученые предлагают карантинные меры - рекомендуют «марсианам» воздерживаться от секса с «новичками». От греха. Даже, если очень захочется. Чтобы по глупости не погубить всю колонию. Адаптируются, продезинфицируются – вот тогда.

ИТОГО

Заселить Марс, наверное, можно – даже математики верят. Но там появятся люди, отличающиеся от нас. Марсиане — одним словом.

Скотт Соломон (Scott Solomon), профессор кафедры Бионаук (professor in the department of BioSciences) Университета Райса (Rice University) в свое время подсчитал: на то, чтобы сформировался новый – приспособленный к соседней планете - вид Homo sapiens уйдет примерно 6 тысяч лет. Или 100 поколений. Положат ли начало те 22 человека, которые переселятся первыми?

ЛЫКО В СТРОКУ

Жить и верить - это замечательно.

Перед нами - небывалые пути:

Утверждают космонавты и мечтатели,

Что на Марсе будут яблони цвести.

(Евгений Долматовский)

