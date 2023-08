Земля пережила пять концов света: какие чудовищные катаклизмы почти погубили планету и что нас ждёт в будущем

Повторение любого «конца» грозит гибелью цивилизации, как минимум.

Солнечную систему чуть не разметало по галактике

Солнечную систему так и норовил разнести вдребезги взрыв сверхновой, который случился неподалеку. Об этом рассказала астрофизик Дорис Арзуманян (Doris Arzoumanian). Коротко с исследованиями её и коллег из Национальной астрономической обсерватории Японии (National Astronomical Observatory of Japan) знакомит Phys.org.

Ученых насторожили метеориты – своего рода строительный материал, из которого образовались планеты Солнечной система. Во многих было подозрительно много радиоактивных изотопов – например, алюминия. Дорис с коллегами решили: самым правильным будет считать, что его занесло со стороны - ударной волной от взрыва массивной звезды.

Из концентрации радиоактивных изотопов в метеоритах следовало: силы взрыва вполне хватало, чтобы буквально «сдуть» напрочь, словно крошки со стола, только что народившуюся Солнечную систему. Но она была спасена.

Наш мир защитил так называемый родовой кокон - облако молекулярного газа, которое, к счастью, тогда ещё сохранилось.

Ученые объясняют: звезды рождаются в гигантских облаках молекулярного газа, имеющих вид плотных нитей. Непосредственно в них формируются относительно небольшие звезды – вроде Солнца, а более крупные и массивные – в местах пересечения нитей. Вот такая звезда и взорвалась поблизости.

Падение огромного астероида

Исследователи из Университета Рочестера (University of Rochester in New York State) присмотрелись к кратеру Вредефорт в Южной Африке - крупнейшему на Земле, диаметром 300 километров. Смоделировали процесс его образования. И пришли к выводу: астероид был не 15, а 25-километровым. Даже представит страшно – в Третье транспортное кольцо он бы не пролез. Глыба врезалась в Землю 2 миллиарда лет назад со скоростью порядка 20 километров в секунду. Часть микроорганизов, которые тогда вроде уже имелись, проявила чудесную стойкость – не все передохли.

Однако, похоже, что даже 25-километровый астероид был не самым крупным. В Австралии недавно нашли 520-километровый кратер. Данные проверяются. Предварительные – свидетельствуют: он образовался примерно 445 миллионов лет назад. И спровоцировал массовое ордовикско-силурийское вымирание, ставшее концом света для 85 процентов тогдашних землян.

Однажды Земля напрочь замерзла. Может еще раз.

Планета вдруг превратилась в «снежок»

Примерно 700 миллионов лет назад грянуло величайшее в истории нашей планеты оледенение. Земной шар превратился в «снежок» (Snowball Earth). Отмерз он лишь через несколько десятков миллионов лет. Причины и того, и другого неизвестны.

Существовавшая тогда жизнь спаслась только потому, что лед почему-то покрыл не всю Землю – на экваторе и в отдельных местах в Средних широтах сохранились проталины и полыньи. Они-то и приютили расплодившиеся к тому времени бактерии и водоросли – их окаменевшие останки обнаружили исследователи из Китая и Великобритании в ископаемых отложениях в Южном Китае. Организмы, как оказалось, «имели доступ к кислороду и к свету». Чего не могло быть, если бы их прикрывал многокилометровый слой льда. Как в других местах.

Извержение вулканов по всему земному шару разом

Примерно 252 миллиона лет назад случилось Великое (Пермское) вымирание - крупнейшее в истории нашей планеты В живых тогда остались 4 процента морских обитателей и менее трети наземных. Для остальных снова наступил конец света.

Убедительные доказательства того, что почти всю доисторическую живность погубили вулканы, предоставили китайские и американские геофизики в журнале Nature Communications.

Авторы исследования указали на повышенное содержание ртути в отложениях возрастом как раз 252 миллиона лет. Уверяют, что ядовитый металл высвободили извержения. Ртуть попала в атмосферу, потом – в мировой океан, и наконец, в донные отложения.

Вулканическая деятельность шла по всему земному шару, но активнее всего - на территории современной Индии и Сибири. Там вся поверхность стала настоящим адом - извергались и вулканы, и трещины в земной коре, заливая окрестности лавой. Кошмар продолжался сотни тысяч лет. Одни земляне просто отравились, другие умерли с голоду, третьи погибли в результате понижения температуры примерно на 10 градусов.

Мор продолжался около 60 тысяч лет. К счастью, существ, оставшихся в живых, хватило для поддержания процесса эволюции, в результате которой появились люди.

Всемирный потоп

Многие – даже серьезные ученые - верят, что библейский потоп, в котором утонуло древнее человечество, успевшее погрязнуть в грехах, был на самом деле. Мол, свидетельства имеются не только в Библии - на материках остались многочисленные следы затопления. И озера с соленой морской водой, удаленные на тысячи километров от береговой линии.

Но откуда на Земле взялась вода для глобального наводнения? Из недр Земли. Открытие, которое сделал Майкл Вайсешн (Michael Wysession) – профессор сейсмологии Вашингтонского университета, сделало такую гипотезу наиболее правдоподобной.

Вайсешн с коллегами изучили сотни тысяч сейсмограмм. Картина затухания продольных сейсмических волн свидетельствовала: по крайней мере в двух местах - под восточной частью Евразии и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды. Её там не меньше, чем в Северном ледовитом океане.

Есть большая вероятность, что именно подземная вода иной раз выходит на поверхность под воздействием тектонических процессов и прочих подвижек в коре и мантии планеты.

Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними и расположены подземные океаны, вновь угрожающие всемирным потопом.

Не исключено, что вода, скопившееся в нагретых недрах, способна вырваться и сама по себе - под давлением, превратившись в пар. Как из лопнувшего котла.

Похоже, что в библейском потопе сошлись два чудовищные процесса: вода, излившаяся из недр, подняла уровень мирового океана, а та, что изверглась в виде пара, попала в атмосферу, сконденсировалась и хлынула ливнем на 40 дней и 40 ночей.

Спрашивается, а куда потом делась вода? Тоже есть ответ: её засосало обратно внутрь. Через «сливные отверстия», которые имеются на дне мирового океана. Только сквозь Марианскую впадину (Mariana Trench) вода утекает кубическими километрами. Об этом в журнале Nature сообщили ученые из Вашингтонского университета (Washington University in St. Louis).

МОРАЛЬ

Любой из «концов света» может повториться. Тот же Вайсешен пугает, что ниже обнаруженных им океанов - в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. По оценкам профессора в в пять раз больше: чем во всех океанах на поверхности.

И гигантский астероид снова упадет, и Земля опять замерзнет, и вулканы разом проснутся. Как в прошлый раз. Меньше всего вероятность того, что где-нибудь поблизости взорвется сверхновая. Но и это не исключено - дело только во времени.

- Что было, то и будет, - записано в Экклизиасте, - и … нет ничего нового под солнцем».

Земля-то переживет – опыт имеется. А человечество? Вряд ли. К сожалению.

