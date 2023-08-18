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Наука18 августа 2023 9:22

Земля пережила пять концов света: какие чудовищные катаклизмы почти погубили планету и что нас ждёт в будущем

Ученые напомнили о череде чудовищных катаклизмов, которые едва не погубили нашу планету
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Повторение любого «конца» грозит гибелью цивилизации, как минимум.

Повторение любого «конца» грозит гибелью цивилизации, как минимум.

Солнечную систему чуть не разметало по галактике

Солнечную систему так и норовил разнести вдребезги взрыв сверхновой, который случился неподалеку. Об этом рассказала астрофизик Дорис Арзуманян (Doris Arzoumanian). Коротко с исследованиями её и коллег из Национальной астрономической обсерватории Японии (National Astronomical Observatory of Japan) знакомит Phys.org.

Ученых насторожили метеориты – своего рода строительный материал, из которого образовались планеты Солнечной система. Во многих было подозрительно много радиоактивных изотопов – например, алюминия. Дорис с коллегами решили: самым правильным будет считать, что его занесло со стороны - ударной волной от взрыва массивной звезды.

Из концентрации радиоактивных изотопов в метеоритах следовало: силы взрыва вполне хватало, чтобы буквально «сдуть» напрочь, словно крошки со стола, только что народившуюся Солнечную систему. Но она была спасена.

Наш мир защитил так называемый родовой кокон - облако молекулярного газа, которое, к счастью, тогда ещё сохранилось.

Ученые объясняют: звезды рождаются в гигантских облаках молекулярного газа, имеющих вид плотных нитей. Непосредственно в них формируются относительно небольшие звезды – вроде Солнца, а более крупные и массивные – в местах пересечения нитей. Вот такая звезда и взорвалась поблизости.

Падение огромного астероида

Исследователи из Университета Рочестера (University of Rochester in New York State) присмотрелись к кратеру Вредефорт в Южной Африке - крупнейшему на Земле, диаметром 300 километров. Смоделировали процесс его образования. И пришли к выводу: астероид был не 15, а 25-километровым. Даже представит страшно – в Третье транспортное кольцо он бы не пролез. Глыба врезалась в Землю 2 миллиарда лет назад со скоростью порядка 20 километров в секунду. Часть микроорганизов, которые тогда вроде уже имелись, проявила чудесную стойкость – не все передохли.

Однако, похоже, что даже 25-километровый астероид был не самым крупным. В Австралии недавно нашли 520-километровый кратер. Данные проверяются. Предварительные – свидетельствуют: он образовался примерно 445 миллионов лет назад. И спровоцировал массовое ордовикско-силурийское вымирание, ставшее концом света для 85 процентов тогдашних землян.

Однажды Земля напрочь замерзла. Может еще раз.

Однажды Земля напрочь замерзла. Может еще раз.

Планета вдруг превратилась в «снежок»

Примерно 700 миллионов лет назад грянуло величайшее в истории нашей планеты оледенение. Земной шар превратился в «снежок» (Snowball Earth). Отмерз он лишь через несколько десятков миллионов лет. Причины и того, и другого неизвестны.

Существовавшая тогда жизнь спаслась только потому, что лед почему-то покрыл не всю Землю – на экваторе и в отдельных местах в Средних широтах сохранились проталины и полыньи. Они-то и приютили расплодившиеся к тому времени бактерии и водоросли – их окаменевшие останки обнаружили исследователи из Китая и Великобритании в ископаемых отложениях в Южном Китае. Организмы, как оказалось, «имели доступ к кислороду и к свету». Чего не могло быть, если бы их прикрывал многокилометровый слой льда. Как в других местах.

Извержение вулканов по всему земному шару разом

Примерно 252 миллиона лет назад случилось Великое (Пермское) вымирание - крупнейшее в истории нашей планеты В живых тогда остались 4 процента морских обитателей и менее трети наземных. Для остальных снова наступил конец света.

Убедительные доказательства того, что почти всю доисторическую живность погубили вулканы, предоставили китайские и американские геофизики в журнале Nature Communications.

Авторы исследования указали на повышенное содержание ртути в отложениях возрастом как раз 252 миллиона лет. Уверяют, что ядовитый металл высвободили извержения. Ртуть попала в атмосферу, потом – в мировой океан, и наконец, в донные отложения.

Вулканическая деятельность шла по всему земному шару, но активнее всего - на территории современной Индии и Сибири. Там вся поверхность стала настоящим адом - извергались и вулканы, и трещины в земной коре, заливая окрестности лавой. Кошмар продолжался сотни тысяч лет. Одни земляне просто отравились, другие умерли с голоду, третьи погибли в результате понижения температуры примерно на 10 градусов.

Мор продолжался около 60 тысяч лет. К счастью, существ, оставшихся в живых, хватило для поддержания процесса эволюции, в результате которой появились люди.

Всемирный потоп

Многие – даже серьезные ученые - верят, что библейский потоп, в котором утонуло древнее человечество, успевшее погрязнуть в грехах, был на самом деле. Мол, свидетельства имеются не только в Библии - на материках остались многочисленные следы затопления. И озера с соленой морской водой, удаленные на тысячи километров от береговой линии.

Но откуда на Земле взялась вода для глобального наводнения? Из недр Земли. Открытие, которое сделал Майкл Вайсешн (Michael Wysession) – профессор сейсмологии Вашингтонского университета, сделало такую гипотезу наиболее правдоподобной.

Вайсешн с коллегами изучили сотни тысяч сейсмограмм. Картина затухания продольных сейсмических волн свидетельствовала: по крайней мере в двух местах - под восточной частью Евразии и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды. Её там не меньше, чем в Северном ледовитом океане.

Есть большая вероятность, что именно подземная вода иной раз выходит на поверхность под воздействием тектонических процессов и прочих подвижек в коре и мантии планеты.

Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними и расположены подземные океаны, вновь угрожающие всемирным потопом.

Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними и расположены подземные океаны, вновь угрожающие всемирным потопом.

Не исключено, что вода, скопившееся в нагретых недрах, способна вырваться и сама по себе - под давлением, превратившись в пар. Как из лопнувшего котла.

Похоже, что в библейском потопе сошлись два чудовищные процесса: вода, излившаяся из недр, подняла уровень мирового океана, а та, что изверглась в виде пара, попала в атмосферу, сконденсировалась и хлынула ливнем на 40 дней и 40 ночей.

Спрашивается, а куда потом делась вода? Тоже есть ответ: её засосало обратно внутрь. Через «сливные отверстия», которые имеются на дне мирового океана. Только сквозь Марианскую впадину (Mariana Trench) вода утекает кубическими километрами. Об этом в журнале Nature сообщили ученые из Вашингтонского университета (Washington University in St. Louis).

МОРАЛЬ

Любой из «концов света» может повториться. Тот же Вайсешен пугает, что ниже обнаруженных им океанов - в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. По оценкам профессора в в пять раз больше: чем во всех океанах на поверхности.

И гигантский астероид снова упадет, и Земля опять замерзнет, и вулканы разом проснутся. Как в прошлый раз. Меньше всего вероятность того, что где-нибудь поблизости взорвется сверхновая. Но и это не исключено - дело только во времени.

- Что было, то и будет, - записано в Экклизиасте, - и … нет ничего нового под солнцем».

Земля-то переживет – опыт имеется. А человечество? Вряд ли. К сожалению.

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