Дети и образование – это святое: на чем экономят россияне

В большинстве своем россияне экономят на крупных покупках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57,7% жителей страны стали больше экономить за последний год – об этом говорят данные опроса*, который провели аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Треть опрошенных (32,7%) в этом уверены однозначно. Еще 25% на вопрос «Стали ли вы за последний год больше экономить?» ответили: «Скорее, да». 42,3% либо не заметили за собой стремление к повышенной экономии, либо твердо убеждены, что не ограничивают себя в расходах больше, чем раньше (таких счастливчиков оказалось 9,8%).

В большинстве своем опрошенные экономят на крупных покупках вроде недвижимости, автомобилей и дорогостоящей бытовой техники, а также на развлечениях и путешествиях. Меньше всего – на учебе и детях (см. «Только цифры»).

Как же сочетаются цифры, которые говорят о стремлении россиян к экономии, с тем, что реальные доходы россиян растут? Напомним, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан страны выросли во II квартале на 5,3% - это максимумом за два года. Да и реальные зарплаты россиян поднялись за этот период на 13,3% — и это рекорд за 15 лет.

- Ничего удивительного, ведь сервис Webbankir проводил исследование среди своих клиентов – а это, в основном, представители среднего класса, - объясняет экономист Денис Ракша. – Дело в том, что рост доходов прошел как раз мимо среднего класса. Зарплаты выросли у занятых в оборонке, у военных, дотации и субсидии от государства получают социально незащищенные слои населения – и как раз за счет этих категорий мы и имеем такой рост, а доходы среднего класса если и растут, то медленнее, чем цены на те товары, к которым средний класс привык. Поэтому его представители и стремятся сейчас к экономии. Но вот на образовании и детях они экономить точно не будут. Образование для них – это часть жизненного сценария. За него платят просто потому, что оно должно быть. Так же невозможна и экономия на детях – ребенка нужно кормить, одевать, а 1 сентября вести в школу.

* Опрос проводился в августе 2023 года по клиентской базе сервиса Webbankir по всей стране путем онлайн-анкетирования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На чем экономят россияне

На крупных покупках 53,8%

На развлечениях 50%

На путешествиях 44,2%

На подарках 33,2%

На повседневных товарах 32,7%

На транспорте 19,2%

На аренде жилья 15,7%

На продуктах питания 13,7%

На лечении 7,7%

На образовании 5,8%

На детях 0,2%

Данные: Webbankir. Допускался выбор нескольких вариантов ответа.

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