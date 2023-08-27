В ростовском Кремле снимают ремейк «Ивана Васильевича»

Батрутдинов сыграет Буншу и Ивана Грозного.

Канал ТНТ не останавливается на достигнутом — и вослед за ремейком бессмертной рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» решил замахнуться на святое вновь. На этот раз в Ростове стартовали съемки комедии «Иван Васильевич меняет все»: как понятно из названия, это комедийное попурри по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» о приключениях инженера Шурика и Ивана Грозного — в СССР, описанных Михаилом Булгаковым в пьесе «Иван Васильевич».

— 50 лет с момента премьеры комедии «Иван Васильевич меняет профессию», 90 лет с начала написания пьесы «Иван Васильевич» (на самом деле 90 лет будет в 2034 году), — провозгласили в первый съемочный день режиссеры проекта Михаил Семи и Роман Ким, работавшие над нашумевшей комедией «Самоирония судьбы». — У нас собралась нереальная команда! В прошлом году мы снимали фильм на фоне лавок, «участвовавших» в съемках оригинальной «Иронии судьбы». Теперь мы снимаем на фоне невероятных декораций (Ростовский Кремль), внутри которых снимали «Иван Васильевич меняет профессию».

Съемочная группа радостно аплодировала режиссеру и кричала «Гойда!». И уже в первый день в кадре работал Тимур Батрутдинов. Да, комик снова в деле. Если в «Самоиронии судьбы» резидент Comedy Club сыграл Женю Лукашина, размноженного на 70 клонов, то теперь отвечает за главную роль - Ивана Васильевича Бунши. И Ивана Грозного, соответственно. На попавших в сеть кадрах видно, что Тимур стоит в бежевой рубашке, похожей на костюм Юрия Яковлева в комедии Гайдая. У актера та же жиденькая бородка, что и у управдома.

Фото: Предоставлено "КП"

Остальной кастинг не менее интересен. Судя по тарелке, которую символически разбили на съемочной площадке — на ней не только выписали имена ключевых сотрудников проекта, но и бережно отрисовали главных героев — за вторую главную роль (Шурик, которого играл Александр Демьяненко) отвечает Демис Карибидис: тоже клетчатая рубашка, очки и пробор на голове.

А вот образ вора Жоржа Милославского, который в комедии Гайдая блестяще воплотил Леонид Куравлев, достался Максиму Лагашкину — чуть ли не самому популярному комедийному актеру прямо сейчас («Жуки», «Бедный олигарх», «Неличная жизнь», «Звездный суд» и др.).

Кроме того, в комедии заняты (почти все, кого вы знаете): Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Картункова, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и многие-многие другие.

В «Самоиронии судьбы» уже был скетч по мотивам «Ивана Васильевича», там главных героев сыграли Денис Дорохов (Шурик) и Азамат Мусагалиев (Иван Грозный)

Судя по всему, перемещаться во времени главные герои будут не на чудо-машине, что соорудил дома изобретатель Тимофеев, а на «Ладе», двери которой открываются вертикально. На большие экраны и онлайн-платформы, а также в эфир ТНТ «Иван Васильевич меняет все» выйдет в 2024 году.