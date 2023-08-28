«Я влюбился. Она должна была жить со мной»: Смолинский маньяк рассказал, почему 13 лет держал женщину в рабстве

Челябинск. Владимир Ческидов в помещении суда. Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Жуткая история Владимира Ческидова, которого в прессе окрестили «челябинским маньяком», с самого начала по сюжету напоминала настоящий киношный триллер. Просто представьте.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ В ПОГРЕБЕ

Окраина города. Пятиэтажка. Звонок в дверь. Хозяйка открывает квартиру и видит на пороге младшую сестру, которая бесследно пропала 13 лет назад. Тогда ей было всего 19. Шок. Слезы. Крепкие объятия. Сестренка рассказывает, что в 2009-м ее похитил некий мужчина, запер в комнате с решетками на окнах, угрожал убийством при попытке побега и постоянно насиловал. Сбежать удалось, когда у садиста началось обострение психического заболевания, мама (да-да, все это время жившая в соседней комнате мама!) вызвала скорую и мужчину забрали.

Следующие кадры - из указанного женщиной дома. В дальней части, за кухней, действительно спрятана странная комната, двери которой запираются снаружи на врезной замок. Комната сильно захламлена и больше напоминает какой-то «бомжатник». Но больше всего следователей поражает лежащая на полу конструкция. Скрепленные между собой два куска ДВП. На них - устройства для закрепления рук и ног жертвы, а также ящик, в который Ческидов помещал голову женщины и запирал, чтобы она ею не болтала. Это было «место», куда мужчина укладывал свою пленницу если уходил из дома.

Сбежавшая также рассказывает, что много лет назад вместе с ней в доме жила еще одна женщина. Но Ческидов ее убил. Останки находят в погребе.

Дальше - обросший мужчина с сальными волосами в клетке суда. (Сейчас ему 51 год). Бурчит, что «наверное, виноват». Отправлен в СИЗО. Следом - заседание по аресту его матери. По версии следствия Валентина Ческидова знала, что сын удерживает пленницу силой. Но никому не сообщила. Суд не стал помещать пенсионерку под арест. Выйдя из здания суда, Ческидова выступает перед журналистами: «Мой мальчик никогда никому не сделал ничего плохого. А эта - жила у нас как королева, на всем готовом!»

Следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Челябинской области Александр Котарев обнаружил под домом Ческидова кастрюлю с человеческими останками. Фото: ГСУ Следственного комитета России по Челябинской области

По словам сбежавшей от Ческидова женщины, останки принадлежат другой пленнице, которую садист убил Примерно в 2010-2011 году. Фото: ГСУ Следственного комитета России по Челябинской области

КОМНАТА БЫЛА УЖЕ ГОТОВА…

Глядя на интерьер комнаты, в которой Владимир Ческидов держал пленницу, в заявленные королевские условия ну никак не верится. Кучи тряпья, заросший пылью ковер на полу, отовсюду разбегаются тараканы. И, напомним, замок на двери. Тем не менее, в соцсетях многие в какой-то степени поддерживают семью Ческидовых. Мол, уж за 13-то лет женщина, даже если ее действительно удерживали в доме, могла бы сбежать! Значит, не хотела уходить?

В этой истории для публики остаются некоторые «белые пятна» и растиражированные неточности, которые позволяют рассуждать про «сама виновата». По понятным причинам во время следствия нельзя раскрывать многие детали. Но следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Челябинской области, полковник юстиции Александр Котарев рассказал «Комсомольской Правде» новые подробности этого громкого дела.

Итак, осень 2009 года. Женщине, которую похищает, Ческидов 19 лет. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», до этого она около семи лет прожила в детдоме - попала туда, когда выпивающую мать лишили родительских прав (позже женщина умерла).

- Владимир Ческидов и потерпевшая познакомились возле торгового комплекса «Синегорье» в районе железнодорожного вокзала Челябинска, - говорит Александр Котарев. - Это было вечернее время. Оба в этом районе прогуливались. Они общались около часа, а затем мужчина пригласил девушку попить чаю.

До дома Ческидова в поселке Смолино они доехали на автобусе. Попили чаю. Девушка собралась уходить, но хозяин дома вдруг перегородил ей дорогу.

- Со слов потерпевшей, он показал ей нож и сказал: «Ты в заложниках, если попытаешься уйти или позвать на помощь, я тебя убью». После этого мужчина отвел потерпевшую в одну из комнат, указал на спальное место.

Важный момент: в этот вечер других людей в доме не было. По крайней мере, девушка их не видела.

Вероятно, план похищения был у Ческидова изначально. Потому что решетка на форточке (все деревянные рамы в доме глухие, не открывающиеся, - Авт.) и замок на двери были уже установлены.

- А вот деревянная конструкция с металлическими креплениями для удержания девушки появилась позже, - продолжает следователь-криминалист. - Потерпевшая рассказала, что мужчина сделал ее сам.

Устройство, которое Ческидов смастерил, чтобы запирать свою жертву, когда уходит из дома. Фото: ГСУ Следственного комитета России по Челябинской области

«ОКОЛО 30 ЛЕТ, ТЕМНЫЕ ВОЛОСЫ»

- Известно, что женщина рассказывала о многократных изнасилованиях и избиениях. Иногда Ческидов отпускал ее гулять по дому. Как еще он ее мучил? Морил голодом?

- Нет, такого потерпевшая не сообщала. Она рассказала, что одной из мер наказания было лишение возможности смотреть телевизор. А для женщины это было по сути единственное «окно» во внешний мир.

Позже пленница узнала, что в доме живет еще одна молодая женщина.

- Потерпевшая рассказывает: «Я увидела в доме Владимира женщину. Ей было около 30 лет. Она была крупного телосложения, с темными волосами». Та женщина рассказала, что тоже находится в заложниках, она появилась в доме раньше. Но как именно оказалась у Ческидова - не сообщила. Со слов пленницы, когда обвиняемый уходил из дома, ее он запирал в комнате, а вторую женщину - в сарае.

Однажды Ческидов с женщиной «из сарая» поссорился и убил ее. Сначала нанес несколько ударов ножом (тем самым, которым угрожал и второй пленнице). А затем добил гвоздодером.

По данным следствия, это произошло в 2010-2011 году. Точная дата пока неизвестна. После убийства Ческидов расчленил тело женщины. Останки положил в кастрюлю и закопал под домом. Там их криминалисты и нашли.

- Личность этой женщины уже установлена? Кем она была?

- Работа по установлению личности убитой продолжается. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

- Могли ли в этом же доме содержаться другие пленницы до 2009 года?

- У следствия таких данных нет. Но мы продолжаем устанавливать все обстоятельства.

- Объясняет ли Ческидов, откуда у него вообще появилась эта мысль похищать женщин? Кем он их считал? Своими женами?

- Он говорит, что когда знакомился с девушками - влюблялся в них. Считал, что теперь они должны жить с ним.

Потолок комнаты, в которой женщина провела более 13 лет, Владимир Ческидов украсил надписью «Бесконечная Вселенная». Фото: ГСУ Следственного комитета России по Челябинской области

ЧТО ЗНАЛИ РОДИТЕЛИ

Дополнительной жути этой истории придает тот факт, что все это время, все эти 13 с лишним лет, в том же доме жили пожилые родители Владимира Ческидова. Отец, как ранее писала «КП» - бывший электрик мебельной фабрики. Мать когда-то работала фельдшером на скорой, затем была медсестрой в местной психиатрической больнице. Неужели родители не знали и не видели, что творит их сын? Пленницу мужчина держал в комнатке, в которую можно было попасть только с кухни. Не могли же не знать? Значит, все это время покрывали неадекватного сына?

- Следствие полагает, что мать знала о происходящем в доме - по крайней мере, по поводу похищения пленниц, - отвечает Александр Котарев. - Сама пенсионерка отрицает вину. А вот отец, со слов Ческидов и потерпевшей, ни о чем даже не догадывался. В силу болезни и лежачего образа жизни.

- Мать Ческидова знала, что ее сын убил одну из пленниц?

- Потерпевшая говорит, что не знала. Пенсионерки в тот момент не было дома. И сама обвиняемая утверждает, что не знала.

Владимир Ческидов признался в убийстве и похищении. Сексуальное насилие - отрицает. Утверждает, что все было по согласию. Тем не менее, даже когда стало известно об убийстве той, второй девушки, 72-летняя Валентина Ческидова продолжает защищать своего сына. «Мой ребенок положительный, к нему все девушки тянутся, - заявила женщина журналистам «КП». - Он непьющий, некурящий, позитивный. Такие мужчины всем нужны. Трудяга. Это он в последнее время умирающий». (Говорят, после туберкулеза у Ческидова только одно легкое, - Авт.). Возмущается формулировкам в соцсетях и прессе: «Как можно человека маньяком называть, если он совершил одно убийство. Это убийца называется. А они: маньяк!»

- Сразу после задержания Ческидова появлялась неофициальная информация, будто пленницу на самом деле выпустила именно его мать. Это правда?

- Потерпевшая рассказала: когда они уже ждали скорую помощь, женщина подошла к ней и сказала: «Вот тебе деньги. Езжай домой. Тебя, наверное, уже потеряли…»

А дальше события развивались так. Увидев врачей, Владимир Ческидов успел закрыть женщину в комнате, однако не пристегнул - хотел, но побоялся, что медики узнают о пленнице, если он замешкается. Более того, в спешке он забыл в комнате пассатижи. Когда звуки стихли, женщина поняла, что в доме больше никого нет. Дверь закрыта снаружи на врезной замок, но сама по себе - двустворчатая. Вторую створку мужчина когда-то давно примотал сверху проволокой к коробу. Пленнице удалось пассатижами перекусить проволоку и выбить дверь. Только после этого она оказалась на свободе!

КСТАТИ

В соцсетях после этой истории многие обвиняли старшую сестру сбежавшей женщины. Мол, человек бесследно пропал еще в 2009 году, а родственники ее даже не искали!

На самом деле искали. В полицию женщина после исчезновения сестры на самом деле обращалась, - уточнили «КП» в следствии. - Но тогда найти пропавшую не удалось.

КОНКРЕТНО

- Владимиру Ческидову предъявили обвинение по трем статьям: Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «похищение человека» (максимальное наказание - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет), «убийство» (от 6 до 15 лет) и «изнасилование» (от 4 до 10 лет).

- Валентина Ческидова обвиняется в соучастии в похищении человека (от 5 до 12).