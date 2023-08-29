Отец пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой: Мне поступает странная информация о дочери

Отец фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве развернулись масштабные поиски 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Спортсменка последние годы жила со своим тренером. В последний раз ее видели накануне вечером. Девушка поссорилась со своей наставницей и покинула "Чкалов Арену", после чего зашла в находящийся рядом парк. Это последний раз, когда она попала в объектив камер наблюдения. После этого девушку никто не видел.

Ранее KP.RU бабушка девушки рассказала, что тренер запрещала Алине общаться с мамой и бабушкой, якобы это мешало ей тренироваться. После ссоры Горбачева взяла крупную сумму денег, паспорт и исчезла. Рядом с парком у водоема нашли носки, которые могут принадлежать ей. Сейчас там работают водолазы. А СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Поиски на месте пропажи Алины Фото: Александра БУДАЕВА

KP.RU выяснила, что девочка жила отдельно от родителей. Мать вслед за дочкой переехала из Краснодара в Москву, но жила в другой квартире. А отец остался в родном городе, где у него был свой бизнес. В разговоре с KP.RU глава семейства заявил, что получает странную информацию о своей дочери.

- Естественно, я в курсе пропажи, - заявил KP.RU Дмитрий Горбачев. - Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать.

- Вам действительно тренер запрещала общаться с дочерью?

- Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем.

Алина со своим тренером Фото: СОЦСЕТИ

Сами следователи объясняют, что уголовное дело по убийству возбудили, чтобы расширить свои полномочия, что именно случилось с фигуристкой, пока неизвестно.

- Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, - поделились в СКР.

Сейчас рассматривают несколько версий пропажи фигуристки, по одной из них - она может находиться у друзей. По другим - с ней что-то произошло. Как пишут местные жители в соцсетях, это место довольно опасное. Рядом находится стройка, где работают мигранты. Что касается водоема, то, по словам бабушки, Алина плавала хорошо.

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