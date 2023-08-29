Фигуристка Алина Горбачева. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве идут поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой.

Спорткомплекс "Чкалов Арена" на ул. Летной в Покровском-Стрешнево открылся в 2021 году. Здесь занимаются гимнасты, фехтовальщики, волейболисты, гандболисты, хоккеисты и... фигуристы.

Именно отсюда 16-летняя Алина Горбачева вышла вечером 28 августа. Говорят, сильно поругалась со своим тренером - Софьей Федченко. По версии следствия, пошла к местной набережной Москва-реки, где строится Владимирская церковь. Корреспондент kp.ru прошла тем же путем.

Где пропала фигуристка Алина Горбачева: что известно об исчезновении

Днем дети-спортсмены бегают вокруг "Чкалов Арены". С "лицевой" стороны пробежка проходит по благоустроенной территории с видом на дорогу и жилые дома. С другой - расположена обширная стройка. Скоро здесь будет жилой район. Пока - пустырь.

Иду мимо, по ул. Спортивной Авиации, направляясь к набережной. Прохожу остановку. У нее еще нет даже названия. Запах канализации в воздухе. Строительные работы кипят со всех сторон - район активно застраивается.

Поворачиваю направо, на Небесный бульвар, слева появляются высотки. Весь район - в камерах видеонаблюдения: на жилых домах, аптеках, супермаркетах. И тут, и на Чкаловском бульваре, который как раз и упирается в набережную.

Поиски пропавшей фигуристки в Москве. Фото: Александра БУДАЕВА

При этом - с двух сторон не только жилые дома, но и заборы, стройки. Ото всюду смотрят мигранты. Даже провожают взглядами. Чувствую себя неуютно.

Посередине бульвара - благоустроенный скверик с лавочками. Впереди - строящаяся Владимирская церковь.

- У вас тут девочка-фигуристка пропала, слышали? - спрашиваю у местного охранника.

- Конечно. Следователи уже все наши камеры изучили. А толку-то? Они внутрь территории смотрят, а сюда она не заходила, - качает он головой.

Исчезновение Алины Горбачевой случилось в опасном месте: что говорят очевидцы

От "Чкалов Арены" до набережной 20 минут ходу. Здесь уже гуляют мамы с детьми. Все обсуждают пропавшую Алину Горбачеву.

- Жалко ее, опасное тут место, особенно вечером, - рассказывают они мне. - Тут же полно мигрантов. Куда не глянешь - везде они. Курят, у воды сосиски жарят. Вечерами курят. Женщин русских лапают. Мы тут стараемся не носить юбки, яркий макияж и не ходить по темноте, чтобы не провоцировать их.

- А камеры? Я сюда шла, видела, что у вас камеры везде, - удивляюсь я.

- Набережную вот только открыли, никаких камер тут нет! - женщины показывают на столбы. Они действительно пусты.

Поиски фигуристки Алины Горбачевой: последние новости на 29 августа 2023 года

До места, где предположительно пропала Алина Горбачева - еще минут 20 ходу. Здесь работают эксперты-криминалисты, следователи, водолазы, отсюда начали прочесывать местность кинологи с собаками.

Почему именно тут? Потому что здесь нашли носок. Предположительно, он принадлежит пропавшей девочке, но подтвердить или опровергнуть это может только экспертиза.

Водолазы прочесывали дно несколько часов. Ничего. Кинологи обследовали местность. Пусто. Никаких следов юной фигуристки. Вечером к поискам присоединится отряд "Лизы Алерт". Возможно, что-то обнаружить удастся им.

Тем временем в столичном СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но не потому что кого-то подозревают, а чтобы развернуть масштабные поиски и назначить экспертизы, которые могут пролить свет на судьбу Алина Горбачевой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Предположительно, Алена Горбачева попала на камеры видеонаблюдения днем 29 августа. Около 13:00 похожая на спортсменку посетительница заходила в кафе на Волоколамском шоссе, сообщили в столичной прокуратуре. Судя по кадрам, с девушкой все хорошо.