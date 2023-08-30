Россияне смогут запретить банкам выдавать себе кредиты: Зачем нужен новый закон и как он будет работать

В первую очередь, закон нужен для защиты от аферистов, которые могут оформить кредит без вашего ведома. Фото: Александр ГЛУЗ

В правительстве одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Его внесли в Госдуму еще весной. Но депутаты ждали заключения от Кабмина. Теперь оно есть. Суть документа в том, что любой человек может установить самозапрет на выдачу себе кредитов через портал госуслуг. Это касается любых потребительских займов, не обеспеченных залогом. Банки и микрофинансовые организации не смогут дать такому клиенту деньги в долг.

Исключение - ипотека и автокредиты. Но тут в самозапрете нет особого смысла. Это сделки, при которых, у банка в залоге остается имущество должника. Да и сама выдача таких кредитов довольно длительная, с множеством проверок. Поэтому интерес мошенников к таким кредитам минимален.

В первую очередь, закон нужен именно для защиты от аферистов, которые могут оформить заем без участия человека. А тот потом неожиданно для себя узнает, что набрал кредитов и просрочил платежи сразу в нескольких банках. Такие истории происходят довольно часто. Особенно этим грешат микрофинансовые организации, которые дают возможность брать деньги в долг онлайн.

Работать самозапрет будет следующим образом. Когда он будет установлен, то через портал госуслуг информация сразу же окажется во всех бюро кредитных историй. И любой банк или МФО при запросе кредитной истории на конкретного человека будут видеть, стоит у него самозапрет или нет. Если будет стоять замозапрет, но кредит такому человеку все равно дадут, долг будет признан недействительным.

Снять запрет можно будет самостоятельно – через тот же портал госуслуг. При этом депутаты предлагают ввести «период охлаждения». То есть, запрет будет снят лишь через несколько дней после снятия. Это даст потенциальным жертвам время, чтобы обдумать свои действия. Например, если мошенники будут убеждать человека снять самозапрет, взять деньги в банке и отправить им. С большой вероятностью за несколько дней потенциальная жертва сможет опомниться и не попасться на удочку финансовых мошенников.

- Это очень правильно. Есть куча людей, которым в принципе не нужны кредиты. И теперь они смогут просто зайти в личный кабинет портала госуслуг и поставить самозапрет на их выдачу. Зачем лишний риск, что на тебя оформят какой-то кредит? Тем более что мошенники сейчас активизировались. Они и сами звонят, и сообщников в банках могут использовать, и даже вымогательством занимаются. К примеру, звонят и угрожают набрать на человека кредитов, если он не вышлет им деньги. Если человек будет знать, что у него стоит самозапрет на госуслугах, то он может не бояться, - говорит Олег Анисимов, создатель портала «Вкладер», который специализируется на разоблачении финансовых мошенников.

По его словам, сейчас во многих банках уже есть возможность отключить для себя снятие средств с банкоматов или интернет-операции. А также установить лимиты по картам — на разовую операцию или на месячные траты. Это позволяет снизить риски для клиентов банков.

При этом наибольшую опасность финансовые махинации представляют для пожилых людей. Как правило, они более доверчивы к звонкам с незнакомых номеров, особенно если мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или даже «представителями Центробанка». В итоге зачастую становятся жертвами аферистов. Именно поэтому банки часто рекомендуют пожилым людям обязательно консультироваться с детьми и внуками при принятии финансовых решений. Но иногда этого недостаточно. Ведь мошенники часто запрещают своим жертвам любое общение с близкими — якобы это нужно в интересах следствия. Поэтому самозапрет на выдачу кредита может хотя бы частично решить эту проблему.

Закон еще не принят. Но есть вероятность, что он довольно быстро пройдет все этапы согласования. И может вступить в силу со следующего года.

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