Суперлуние в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Голубая Луна и суперлуние 31 августа 2023

В ночь с 30 на 31 августа люди по всему миру стали свидетелями редкого природного явления – Луна подошла к Земле на расстояние менее 360 тысяч километров. При этом в начале августа жители планеты также наблюдали суперлуние.

Социальные сети переполнились кадрами “Голубой Луны” – самого яркого полнолуния 2023 года. В следующий раз спутник нашей планеты так близко подойдет к Земле лишь через 14 лет – в 2037 году.

Афины, Греция Фото: REUTERS

Что означает явление

Суперлуние – это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближением Луны и Земли. Специалисты отмечают, что два суперлуния в месяц можно увидеть достаточно редко.

Полнолуние над Исаакиевским собором. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Термин “Голубая Луна” означает второе суперлуние за календарный месяц и появился еще в 19 веке. При этом Луна на самом деле остается привычно белой и никакого голубого оттенка не приобретает. В эту ночь спутник был лишь на 7% больше и на 14% – ярче.

Голубая луна в Лондоне Фото: REUTERS

Из-за разницы между продолжительностью лунного и календарного месяца (29 дней против 30 - 31) “Голубую Луну” можно увидеть лишь раз примерно в два с половиной года.

Полнолуние над мечетью Кул-Шариф, Казань. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Вид на полную Луну и памятник поэту А.С. Пушкину на Пушкинской площади, Москва. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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