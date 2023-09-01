Накануне Дня знаний мы спросили: Какой урок из школы вам пригодился в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Борисенко, космонавт, Герой России:

- Мне проще сказать, какие дисциплины точно пригодились. Это физика, математика, русский язык. Да даже без литературы в космосе никак! Надо владеть языком и уметь грамотно излагать свои мысли. Если не можешь четко сформулировать идею, в космосе делать нечего. А этому как раз учишься, когда читаешь книги.

Стас Барецкий, поэт, музыкант и шоумен:

- Больше всего мне пригодилось ОБЖ. С детства мы учились собирать-разбирать автомат Калашникова, надевать противогаз, про атомные бомбы нам рассказывали… Сейчас время сами понимаете какое, вот эти знания мне в любой момент могут пригодиться. Я считаю, сейчас военную подготовку в школах надо начинать с первого класса.

Алексей Столяров, пранкер Лексус:

- Главный урок моих школьных лет: никому верить нельзя! Но этому я даже от родителей научился, а не от преподавателей. Ну и второе: за все, что ты делаешь, отвечаешь тоже ты.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Если брать подростковые годы, то больше всего мне пригодились занятия в картинге. С этого, собственно, началась моя карьера гонщика. Я думаю, все профессиональные спортсмены ответят похожим образом - все победы начинаются с занятий в раннем возрасте. И для нас это важные уроки школьных лет.

Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, народный артист России:

- Главный урок из школы - урок доброты. Он мне пригодился, когда я шел по улице и услышал мяукающего котенка. Я взял его с собой, накормил, обогрел. Так в доме появилась кошка. А я как раз был в поисках себя, своего лица. Жизнь нас проверяет - если бы я не взял тогда котенка, то и вся карьера могла бы сложиться по-другому.

Юрий Лоза, певец:

- Да все уроки нужны. Я не представляю, как можно жить без арифметики и математики - мы же ими каждый день пользуемся. Как можно без физики? Даже если ты не стал ученым, понимать общие законы окружающих процессов нужно. Иначе незнанием воспользуются, чтобы обмануть.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Я считаю, самый важный предмет - это история России. Правильно говорят: народ, не знающий своего прошлого, не имеет своего будущего. А у России будущее есть - и очень славное!

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