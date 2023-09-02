Сергей Гармаш рассказал о продолжении фильма «Чебурашка»: «Сценарий пишут очень старательно»

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Сергей Гармаш не особо печалится насчет возраста: поскольку важно не то, сколько тебе лет по паспорту, а какой у тебя внутренний возраст: «Если в 65 лет, ты чувствуешь себя 10-летним или 15-летним подростком, значит, с твоим внутренним возрастом всё в порядке».

Артист признался, что когда-то ему нравились застолья - в студенческие годы, в молодом «Современнике»… Со временем застолье стало более богатым, лучше становились скатерти и интерьеры, а дух застолья куда-то исчез: «У меня было много дней рождения, которые попадали в съемочный период. Вот это было живо и весело. Это было здорово. А сидеть в центре хорошо и вкусно накрытого стола, а вокруг тебя гости, незнакомые люди, я этого не выношу. Застолье, день рождения – это вещи интимные».

Свой день рождения он отпраздновал в семейном кругу. Благо это было несложно: «Мы живем за городом на одном участке: мы с женой и сыном, дочка с мужем и ребенком… Между нами нет забора».

Гармаш рассказал, как он относился к тому, что у него день рождения 1 сентября, в школьные годы.

В начальных классах у него была претензия к родителям, что они ему выбрали для рождения такой неподходящий день: «Мне казалось, что они это специально сделали, оттого у меня такие плохие отметки и поведение». Из самых ценных «серьезных» подарков, которые он получал в детстве, он запомнил велосипед. Но после первой проверки дневника его родителями, двухколесный улетел на чердак.

В 15 лет он стал самостоятельным человеком: он уехал из родного Херсона в Днепропетровск, где учился в театральном училище: «Учебный год начинался с моего дня рождения - с хорошей студенческой пьянки. Это было здорово и в театральном училище, и в Школе-студии МХАТ».

Гармаш сообщил, что кинокомпания, которая снимала «Чебурашку», где он сыграл садовника Гену, пишет продолжение. «Пишут очень старательно». Успех первого фильма он объясняет прежде всего хорошим сценарием, над которым серьезно поработали. Сергея Гармаша и так узнавали на улице, а после «Чебурашки» стали узнавать даже дети

Артист не ведет соцсети: «У нас и так слишком мало жизни. Поэтому тратить её на соцсети не хочу. Мне не хватает времени, чтобы посмотреть, прочитать, послушать… Кому-то соцсети помогают в работе, в развитии бизнеса - им нужно. Не спорю: Интернет - большое достижение научно-технического прогресса. Но это не история для общения, для обучения. У меня есть вацап, есть Телеграм, но это только, чтобы пересылать документы. Из-за того, что люди стали в основном общаться в соцсетях, их ждет большая психологическая трагедия. Произойдет разрыв между поколениями, люди перестанут друг с другом разговаривать».

Гармаш считает, что напрасно службу в армии сократили до одного года: из-за этого молодые люди стали очень инфантильными.

«Я часто выступаю в регионах вместе с оркестром Юрия Башмета. Разговариваю с публикой. В декабре с артистами театра Никиты Михалкова мы были в Луганске и в Донецкой области. Провели там два концерта. Мы должны поддерживать наших героев, наших ребят, которые нас защищают».

Если говорить о мечте, она есть у Сергея Гармаша: он мечтает отправиться в кругосветку. Но пока не получается.

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