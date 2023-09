В экстремальной жаре 2023 года виноват вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

О масштабе извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай свидетельствовал вид из космоса. Фото: NASA

Сразу несколько месяцев нынешнего года признаны аномальными в смысле температуры. А июль так и вовсе стал самыми жарким в истории наблюдений – возможно даже за 120 тысяч лет.

В 2023 году были обновлены абсолютные рекорды температур во многих странах мира - в том числе и в европейских, которые страдали от невыносимого пекла.

Ученые нашли причину климатических аномалий – избыток влаги в атмосфере, который образовался после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане.

Извержение началось 13 января 2022 года. На следующий вулкан полыхнул с небывалой силой – будто разом взорвались 600 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Катаклизм стал сильнейшим в истории человечества. Тепло, выделившиеся от контакта раскаленной магмы с водой превратило в пар гигантские её объемы. В атмосферу, как подсчитали ученые, были выброшены 50 миллионов тонн водяного пара.

Уже в сентябре климатологи Национального центра атмосферных исследований (National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA) предупредили в журнале Science: следует ждать глобальных неприятностей. Но не таких, какими чреваты выбросы даже очень крупных сухопутных вулканов. Двуокись серы, пепел, частицы породы, которыми извержения насыщают атмосферу, как правило, способствуют похолоданию – задерживают солнечные лучи и устраивают так называемую ядерную зиму, если их очень много. А Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, наоборот, нагреет атмосферу Земли.

Пар, поднявшийся над землей, легче других вулканических аэрозолей. Он долго держится в воздухе, поглощая солнечную радиацию и повторно выделяя ее в виде тепла. Она и нагревает поверхность Земли.

Ученые, как в воду смотрели, извините за каламбур. Атмосфера и в самом деле нагрелась. И продолжит нагреваться. Стало быть, в будущем году жара только усилится.

Недавно британские ученые (Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, Department of Physics, University of Oxford, UK) подтвердили выводы своих коллег. И они заметили, что влаги в слое атмосферы, который располагается на высотах от 50 до 20 километров, стало больше. Гораздо больше - американцы зафиксировали прибавку в 5 процентов, англичане – в 15.

Прогноз на ближайшее время: средняя температура поверхности Земли может возрасти на 1,5°C. Результат – дальнейшее потепление. И пекло.

И кто знает, может быть, участившиеся в последнее время во многих местах планеты затяжные и обильные ливни тоже вызваны избытком влаги в атмосфере.

Хороша новость: влияние извержения на климат сойдет на нет. Правда, не завтра, лишь через 5 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В перегретых тропических лесах прекращается фотосинтез

Фотосинтез – основа жизни на Земле. Благодаря ему растения, получая энергию от Солнца и потребляя углекислый газ, вырабатывают биомассу и кислород. Не было бы фотосинтеза – не было бы и бананов.

Схема фотосинтеза: на входе углекислый газ и свет, на выходе биомасса и кислород.

Предельная температура фотосинтеза 46,7°C. Не обязательно, чтобы стало так жарко вокруг - достаточно, чтобы до этого уровня поднялась температура самих растений. Например, листьев деревьев. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы все они нагрелись до предельного уровня: нагреются – перестанут поглощать свет. Чудовищной перспективой пугают климатологи из США, Европы, Австралии и Бразилии.

Данными о температуре крон деревьев исследователей снабжали климатические спутники и температурные датчики, установленные на МКС.

По наблюдениям ученых, которыми руководил Кристофер Даути (Christopher Doughty) из Университета Северной Аризоны (Northern Arizona University), процесс уже пошел. - в тропических лесах Бразилии, Пуэрто-Рико, Панамы и Австралии перегрелись и «пошли в отказ» примерно 0,1 процента листьев.

Прогноз ученых неутешителен: полный коллапс фотосинтеза в джунглях может произойти к началу следующего столетия – когда средняя температура у поверхности Земли поднимется на 3,9°C. Благодаря нашей тайге человечество задохнется не сразу.

КСТАТИ

