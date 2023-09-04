Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров Фото: REUTERS

Итоги встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла в Сочи, будут подведены на пресс-конференции в понедельник, 4 августа, 2023 года.

Переговоры между лидерами двух государств прошли в понедельник, 4 августа, 2023 года. Для этой встречи оба лидера прибыли в Сочи. Ранее Путин отмечал, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы, касающиеся кризиса на Украине, а также ситуация вокруг зерновой сделки.

Российский лидер лично поздравил Эрдогана с победой на выборах 2023 года, а также отметил увеличение товарооборота между странами на 86%.

По итогам встречи Путин и Эрдоган дадут пресс-конференцию, где будут озвучены заявления президентов России и Турции.

Напомним, это первая личная встреча глав двух государств за последний год.

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