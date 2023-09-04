Названы характеристики нового седана «Москвич-6»: Разгон до сотни за 8 секунд

В России запустили производство нового седана "Москвич 6" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы все просто влюбились в эту машину, - признался эксперт по продукту завода «Москвич» Анатолий Калицев. - Судите сами: разгон до сотни километров в час за 8 секунд, коэффициент сопротивления - 0,26, как у спорткара BMW i8, при этом расход топлива - меньше 7 литров на 100 километров и размеры чуть меньше, чем у «Тойоты Камри» - вместительный салон и багажник объемом 540 литров

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОМУ ПОДОЙДЕТ АВТОМОБИЛЬ

Это автомобиль среднего класса. Седан с кузовом лифтбек – это значит, что задняя дверь у него поднимается вместе со стеклом. Туда будет удобно грузить крупногабаритные вещи. Объем багажника – 540 литров.

Автомобиль очень вместителен, поэтому производители надеются, что он будет востребован и у частных клиентов (семьи с детьми) и у компаний – в качестве служебного автомобиля, такси и каршеринг. Собственно поэтому в ближайшее время эта модель, как и «Москвич-3» появится среди автопарка такси и каршеринга.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ БУДУТ ЦВЕТА

Цветов будет пять: белый, черный, серый, красный голубой.

- Мы сейчас думаем над названием цветов, особенно голубого оттенка, - признался Анатолий Калицев. – Но пока этот вопрос в процессе разработки.

НА КОГО ИЗ КОНКУРЕНТОВ ПОХОЖА

«Москвич 6» чуть меньше «Тойоты Камри»: первый – 4,77 м в длину, 1,82 м в ширину, 1,492 м в высоту, а «Камри» - 4,825 м в длину, 1,825 м в ширину, 1,48 м в высоту.

Но чуть больше «Хендай элантры»: «Элантра» - 4,65 м в длину, 1,825 м в ширину, 1,43 м в высоту.

КАКИЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРИ

В «Москвиче 6» будет только автоматическая коробка передач. Двигателей на выбор есть два:

- бензиновый турбомотор (1,5 л, 136 лошадиных сил 200 Нм) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором), которая обеспечивает экономичный расход топлива.

- бензиновый двигатель GDI (174 лошадиных силы) с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА

Комплектаций будет три: базовая, условно «средняя» и «верхняя»:

Базовая комплектация: приборная панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, аудиосистема и мультимедиаэкран диагональю 10,4 дюйма с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль (устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, полностью светодиодная оптика, кожаная обивка салона, кондиционер, функция подогрева передних сидений. Также предусмотрены системы крепления детских автокресел (ISOFIX), курсовой устойчивости (ESP, так называемая противозаносная система), антиблокировки при торможении (ABS) и распределения тормозного усилия (EBD), помощи при старте в гору (HSA) и экстренном торможении (HBA), приоритета торможения (BOS, останавливает автомобиль, отдавая предпочтение функции торможения, когда в неожиданных ситуациях педали тормоза и газа нажаты одновременно), контроля давления в шинах (TPMS), антипробуксовки (TCS).

«Средняя» и «верхняя» комплектации появятся: люк с электроприводом или панорамная крыша, электропровод двери багажника, электропривод водительского сидения, цифровая приборная панель с цветным экраном диагональю 7 дюймов, климат-контроль, система кругового обзора, атмосферная подсветка салона, подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности), системы предупреждения о поперечном движении сзади (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), а также система контроля слепых зон (BSW).

- В базовой комплектации доступен только двигатель в 136 лошадиных сил, самая «верхняя» комплектация предусматривает двигатель в 174 лошадиных силы, а средняя комплектация доступна и тем, и с другим. Это позволит клиентам выбрать машину себе по потребностям, - отметил Анатолий Калицев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ «МОСКВИЧА 6»

Если посмотреть на него, то машина кажется очень «обтекаемой» - такова задумка разработчиков. Коэффициент лобового сопротивления (силы, которая препятствует движению) у этой машины – 0,26. Также, как у спорткаров Nissan GT-R и BMW i8.

Помимо дизайна это дает еще и экономию топлива: производитель обещает, что машина будет очень экономична в крейсерских режимах – мол, расход топлива будет меньше 7 литров на 100 км.

КАК ИСПЫТЫВАЮТ АВТОМОБИЛИ

- Вы сами-то на нем катались?

- Конечно, с завода, в камуфляже, как и полагается, с закрытыми шильдиками, - рассказывает Анатолий Калицев. – Каждая новая машина проходит проверку по 400 пунктам. Наши сотрудники выборочно выезжают на товарных автомобилях в город на дороги общего пользования. Каждая машина проходит тест на нашем подземном треке, где есть различные неровности, где фиксируются шумы и др.

ОТКУДА БЕРУТСЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

По словам Калицева, российских комплектующих сейчас почти нет – как это было в начале выпуска «Москвича 3». В «Москвиче 6» стоит российская система «Эра Глонасс», российские технические жидкости. Дальше будет развиваться процесс локализации.

- Для «Москвича 3» мы, например, в следующем году уже запускаем сварку и окраску. Сейчас к нам из Китая приходит уже окрашенный кузов, и мы на месте производим дальнейшую сборку. Со следующего года сварку и окраску кузовов будет производить здесь, - анонсировал Анатолий Калицев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГДЕ ИСКАТЬ ЗАПЧАСТИ

Запчасти будут доступны в диллерских сетях. Сейчас их уже более 50 в 25 городах России, до конца года диллерские центры откроются еще в 34 городах. Гарантийное обслуживание предусмотрено там же.

ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Да, три года или 150 000 км, эта гарантия распространяется на автомобили завода «Москвич»

КОГДА ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

Купить автомобиль «Москвич-6» можно будет уже с конца октября 2023 года

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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