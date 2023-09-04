Известная певица закатила истерику перед Александром Гордоном и Юлей Барановской

Певица Слава пила почти год

Певица Слава раскрыла горькую правду про свои проблемы с алкоголем. Артистка решилась на откровенное признание перед Александром Городоном и Юлей Барановской.

Певица Слава сообщила, что из-за неудачной пластической операции стала пить. Рыдая, она рассказала, что после того, как хирург Тимур Хайдаров неудачно прооперировал ей грудь, она начала прикладываться к бутылке. По ее словам, она беспробудно пила почти целый год.

"У меня под грудью возникали волдыри, потом они пропадали, я мазала их мазью. Я все лето практически пила, целый год практически пила, потому что не могла смотреть на себя в зеркало... Я артистка, хочу ходить в красивых платьях", - разрыдалась звезда в эфире шоу "Мужское Женское".

43-летняя исполнительница каждый день ходила на процедуры, при помощи которых ей убирали синяки и отеки. Пила таблетки.

Она также показала Александру Городону и Юле Барановской большие рубцы под грудью, оставшиеся после пластической операции. Сейчас она глубоко сожалеет, что легла под нож.

Дочь Любы Успенской рассказала о состоянии мамы

В студию на Первом канале пришла и дочь Любови Успенской. Татьяна Плаксина рассказала, что ее мама продолжает восстанавливаться после операции у Хайдарова. "Мама пришла к нему просто сделать тело, про грудь вообще не было речи. И когда она уже легла на стол, он предложил сменить импланты", - поведала Татьяна.

Через полтора месяца, когда Успенской сняли бандаж, она увидела ужасные шрамы на руках, а грудь приобрела пугающую форму: "Грудь разных размеров, одна скомканная. Жесткая, каменная грудь".