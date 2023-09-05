Си Цзиньпин снова утер нос Байдену: почему отказ китайского лидера ехать на G-20 расстроил Америку

Глава КНР Си Цзиньпин решил воздержаться от посещения саммита G20. Фото: REUTERS

Лидер «свободного мира», становой хребет и столп глобально-либеральной демократии Джо Байден очень разочарован, что не сможет встретиться на предстоящем 9-11 сентября в Нью-Дели саммите «Группы двадцати» с… диктатором. Именно так президент США назвал председателя Си Цзиньпина всего два небольшим месяца назад. Пекин уже объявил, что вместо товарища Си на саммит отправится премьер Госсовета Ли Цян.

Но даже если лидер КНР вдруг в последний момент и надумает отправиться в Индию, «разочарование» Байдена уже зафиксировано. Что ж это так расстроился хозяин Белого дома? Это ведь его аудиенции, как все давно привыкли, алкают зарубежные лидеры. Прибалты вон даже скопом - зараз по трое - счастливы лицезреть президента США. Сам Зеленский при встрече с ним садится на кончик стула. А Байден тоскует по отсутствию свидания с другим лидером, китайским. Диктатор? Но больно уж влиятельный, хотелось бы встретиться, переговорить с ним, даже наступив на горло собственной либеральной гордости…

Последний раз лидеры США и Китая встречались в кулуарах саммита той же «двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года. Потом с обеих сторон звучали, пусть и сдержанные, но заверения в желании поддерживать нормальные политические и торгово-экономические отношения. Сегодня, когда противостояние Запада с одной стороны, и России и Китая с другой зашкаливает, казалось бы, самое время пообщаться. С российским лидером Байден встречаться не собирался, тем более Россия заранее объявила, что на саммите ее представлять будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Но с Си Цзиньпином пообщаться очень рассчитывал, и сигналы китайцам по этому поводу из Вашингтона шли. Но, видать, не слишком вдохновили лидера Поднебесной. Интересно, почему?

Си Цзиньпин и Джо Байден на саммите "двадцатки" на Бали, ноябрь 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вряд ли это месть за оскорбление «диктатором». Китайцы, конечно, ничего не забыли, помнят, но в горячности никогда замечены не были. Так что и в этом случае надо искать более глубокие причины. Вспомним слова товарища Си о «переменах, которые происходят раз в сто лет», сказанные им в Москве в марте при прощании с президентом Владимиром Путиным. И с тех пор перемены, действительно, произошли. Самое значимое - только что закончившийся саммит БРИКС в Южной Африке, на котором объявлено, что организация с января 2024 года расширяется сразу на шесть новых членов. А в очереди стоят еще стран 20-30.

Выкладки экспертов показывают, что уже сегодня население стран БРИКС превышает 40 процентов мирового. В странах возглавляемой США «семерки» - менее 10 процентов. Уже сегодня вклад БРИКС в мировую экономику, по данным МВФ, превышает то, что приходится на долю «семерки». А когда в БРИКС войдут новые члены, то он будет явно в другой весовой категории, чем группа лидеров Запада. Вот еще затея «выскочек» Глобального Юга - укоротить могущество доллара. О чем они уже конкретно договариваются. А все тот же неугомонный товарищ Си в последнее время все чаще говорит о необходимости «совершенствовать глобальное управление». Как это понимать? Он что, не согласен, что глобально рулит Запад во главе с США?

Выходит, не согласен. Потому и решил, что ехать ему в Нью-Дели не стоит. С президентом Индии он только что встречался - на саммите БРИКС. Все, что считал нужным, с ним обсудил. С президентом Путиным скоро встретится. А вот надо ли встречаться с президентом США - для него, видать, не совсем пока ясно. «Двадцатка», безусловно, важный форум, который, как утверждают, уже затмил «семерку», все больше напоминающую стареющего чемпиона, не способного забыть о своих былых рекордах. Но тот же Запад из чисто экономического формата в нынешних условиях обостренной конфронтации с Россией и Китаем хочет сделать из него политическое ристалище, на котором собирается продавливать известный принцип «Кто не с нами, тот против нас». А кому, кроме той же «семерки», это надо?

Вопросы улучшения «глобального управления» на саммите БРИКС как раз и обсуждали. Но на него не пустили даже президента Франции Макрона, который очень хотел поучаствовать. Не сочли нужным. А ведь он рвался на него, скорее всего, не только «корысти ради, а токмо волею пославшего» его Запада. Вот и Байден рассчитывал, что председатель Си что-нибудь ему расскажет интересное. И тут такой облом, ну как не разочароваться…

Но все-таки нынешний президент США - большой оптимист. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Байдена, он сказал так: «Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином)». Теперь вопрос: а товарищ Си тоже этого хочет?