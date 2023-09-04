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НовостиВ мире4 сентября 2023 7:36

Стало известно, кто вместо Си Цзиньпина возглавил делегацию Китая на саммите G20

МИД КНР: премьер Госсовета Ли Цян возглавит делегацию Китая на саммите G20
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер Госсовета КНР Ли Цян

Премьер Госсовета КНР Ли Цян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай определился со своим представительством на предстоящем 18-м саммите лидеров G20 в Индии. Министерство иностранных дел КНР сообщило, что вместо председателя Си Цзиньпина китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказал на брифинге, что Ли Цян по приглашению правительства Индии примет участие в саммите лидеров стран G20 в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

Ранее KP.RU писал о том, что президент США Джозеф Байден расстроен решением Си Цзиньпина не ехать в Индию на саммит "Большой двадцатки", так как рассчитывал поговорить с китайским лидером.

Отметим, что делегацию России на саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который также представлял страну на прошедшем форуме БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, 4 сентября проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, глава российского государства накануне объявил о запланированной встрече с Си Цзиньпином.