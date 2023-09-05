«Сын увлечен футболом!»: Милана Тюльпанова откровенно рассказала о ребенке и алиментах от Александра Кержакова

Фото: Личный архив

Милана Тюльпанова устроила модный праздник на свое 30-летие. День рождения прошло в розовом стиле Барби, который теперь в моде из-за одноименного фильма. У Тюльпановой есть свое агентство, которое и организовало ее юбилей. Были родственники, друзья, а бойфренд Миланы (предприниматель Василий Ершов) не мог присутствовать на празднике: но прислал картонную версию себя с подарком – смотрите фото.

Тюльпанова с картонной версией предпринимателя Василия Ершова — пара в отношениях с февраля 2023 года. Фото: Личный архив

Милана Тюльпанова рассказала KP.RU чем сейчас занимается, чем увлечен ее сын и как сложились отношения у ребенка с отцом Александром Кержаковым.

- Милана, как отметили юбилей. Какие подарки запомнились?

- Я отмечала день рождения в нынешнем тренде – в стиле «Барби». Организацией праздника занималось мое агентство «Звезды детям», мы сейчас разработали концепцию мероприятий в этой стилистике, с интеграцией анимационных картинок гостей в стиле Барби и Кена. Так что теперь можем организовать праздники в таком стиле.

Подарки гостям — куклы. Фото: Личный архив

Именинница и фотозона в стиле Барби. Фото: Личный архив

- Чем сейчас занимаетесь?

- Я занимаюсь организацией различных мероприятий в Санкт-Петербурге со своим агентством. Также у меня есть пространство, лофт «Звезды детям», где мы проводим разные ивенты. Помимо этого, я продолжаю пропагандировать тему ментального здоровья, профилактики психического здоровья.

- Сын Артемий у вас уже первоклашка?

- Артемию сейчас 6 лет, он пока ходит в детский сад, но уже с этого года начнет заниматься подготовкой к школе. Есть большая вероятность того, что школа будет со спортивным уклоном, потому что Артемий сейчас очень увлечен футболом. Я поддерживаю этот интерес у ребенка.

Именинница нарядилась в стилистике праздника. Фото: Личный архив

Милана с мамой Натальей Анатольевной и бабушкой Еленой Александровной. Фото: Личный архив

- Ваша история развода с футболистом (а теперь тренером) Александром Коржаковым давала надежду многим женщинам, которые через суд пытаются установить место жительства детей с матерью. Продолжают к вам сейчас обращаться женщины за помощью? Даете советы, помогаете? Какие отцы чаще всего отбирают детей у матерей и по каким причинам чаще всего?

- Сейчас я уже практически не занимаюсь этим. Но если ко мне обращаются женщины с подобным ситуациями, я делюсь контактами своих адвокатов, детективов, людей, которые могут помочь в этом вопросе. Советы я даю, полагаясь на свой жизненный опыт. Я помогаю - и, отдавая, получаю большое энергетическое восполнение. Что касается причин, то чаще всего это просто не самые лучшие человеческие проявления, а вернее человеческие пороки – невежественность, желание отомстить, сделать больно.

Милана Тюльпанова с гостями у праздничного торта. Фото: Личный архив

- Ваш бывший муж Александр Кержаков хотел отобрать у вас ребенка, чтобы не платить алименты, так как тогда он прилично зарабатывал? Читала, что сейчас он платит очень скромные суммы – не помогает помимо алиментов? Папа, который так боролся за сына – часто с ним общается, проводит время?

- Не знаю его конкретных мотивов, но думаю, что это было просто из-за ментальной порочности человека, желание сделать плохо и больно, подавить, раздавить меня как личность, унизить в глазах общества. Алименты он мне платит в зависимости от того, работает он или нет. В последнее время это было около 10 тысяч в месяц, но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тысяч в месяц. Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, это было давно, мне кажется, прошлым летом.

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