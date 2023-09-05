Константин Богомолов вспомнил, как за ним гонялся один крупный театральный деятель и хотел его наказать

Уже не в первый раз Богомолов заговорил на больную тему: что делать с творческими работниками, находящимися на бессрочном договоре Фото: Борис КУДРЯВОВ

Традиционно в начале сезона худрук театра Константин Богомолов встретился с журналистами на пресс-конференции, где рассказал о премьерах, успехах и разном другом.

Уже не в первый раз Богомолов заговорил на больную тему: что делать с творческими работниками, находящимися на бессрочном договоре. И работой всех не занять, и уволить не получается. «Творческий балласт».

- С этим связны бесконечные скандалы в московских театрах, - сказал Богомолов. – Выяснения отношений, вопли, суды, подметные письма... В нашем театре всё по-другому: никаких скандалов. Потому что 86 % сотрудников я перевел на срочные годовые контракты. Они работают в зоне конкуренции. На контракт мы переводим всех, кроме ветеранов сцены, пенсионеров... Наш театр работает цивилизованно.

И совершенно цивилизованно ответил на вопрос, не устают ли артисты от работы в «зоне конкуренции». Успевают ли отдохнуть?..

- Летом они отдыхали и… харэ, – сказал Богомолов, худрук московского театра, храма искусства, как он выразился.

Из ближайших премьер - сценическая фантазия в его режиссуре по мотивам пьесы Максима Горького «Дачники». Предпремьерный показ прошел летом. Ну а премьера спектакля с веселым названием: горькая пьеса «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя»: 11, 12 и 19 сентября.

В спектакле заняты артисты Театра на Бронной и приглашенные звёзды: Александра Ребенок и Игорь Миркурбанов. Цены на билеты до 12 тысяч рублей. По мере «созревания» спектакля, цены будут расти и в октябре достигнут 16000 рэ. Простого объяснения этому нет: обычно чем дальше от премьеры, тем дешевле билеты. Видимо здесь своё ноу-хау и логика.

Недавно назначенная главным режиссером в Российский Молодежный театр Марина Брусникина выпустит на Бронной «Калину красную» по киноповести Василия Шукшина. Литературный материал замечательный, с этим трудно поспорить.

- Я буду ставить музыкальный спектакль «Свинарка и пастух» по сценарию советского драматурга Виктора Гусева, на музыку Тихона Хренникова, - анонсировал будущие премьеры Богомолов.

Кроме того он планирует обратиться к весьма конъюнктурной пьесе эстонского драматурга Аугуста Якобсона «Жизнь в цитадели». Пьеса рассказывает о жизни эстонского ученого в тот период, когда в конце Великой Отечественной войны в Эстонию приходят советские войска. Этот ученый, прежде аполитичный человек, выдаёт новым властям своего сына и племянника, которые сотрудничали с фашистами, ну а сам вливается в строительство социалистической жизни. «Очень интересная история, очень сложная, это будет серьезное событие», - считает Богомлов.

Еще одна пьеса, к которой он хочет обратиться как режиссер, – «Русский вопрос» Константина Симонова – «очень крутая пьеса, замечательная драматургия».

По признанию Богомолова, он безвылазно живет в театре, параллельно репетирует два названия.

В Театре на Бронной будут проходить актерские капустники. К сожалению, увидеть их широкому зрителю вряд ли удастся, капустник покажут один раз, без записи – «это живое дело».

Богомолов – большой специалист по части капустников. Он выпустил их множество, например, для премии «Гвоздь сезона». И перессорился со всей театральной Москвой. После одной такой церемонии какой-то крупный театральный деятель так обиделся на Богомолова, что гонялся за ним по всему Театральному центру на Страстном. Хотел найти и примерно наказать Константина Юрьевича. Но не вышло. Правда от ведения церемонии «Гвоздь сезона» Богомолова отстранили. И всё свое мастерство он направил на сцену театра. Многие считают, что его спектакли – это один бесконечный капустник, беспроигрышный жанр, если в небольших количествах. И зрителям, и актерам нравится.

- Мне дико нравится то, что сочиняет Богомолов. Начиная с «Идеального мужа» и заканчивая ближайшей премьерой - горькой пьесой «Дачники на Бали», - сообщил Игорь Миркурбанов, любимый артист Константина Юрьевича. - Мы испытываем детский восторг от того, как это работает. Там много и глубоких и репризных текстов, диалогов…

Насколько они глубокие, увидим и услышим через неделю на премьере спектакля «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя».

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